鉅亨網編譯段智恆 2025-08-28 20:10

‌



根據《路透》報導，多位交易商周四 (28 日) 指出，印度煉油廠 9 月預計將把自俄羅斯進口原油量較 8 月增加約 10% 至 20%，等於每日多出 15 萬至 30 萬桶，最高可能達到每日 180 萬桶。由於俄羅斯煉油廠近期遭烏克蘭無人機攻擊、部分產能受損，促使俄方以更大折扣推銷原油。印度在持續擴大採購下，已成為俄油最大買家，卻也引發美國不滿。

美關稅50%也擋不住！印度9月擬增購俄油 每日進口上看180萬桶(圖：REUTERS/TPG)

印度買俄油引發美方不滿

‌



自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭後，西方制裁重挫莫斯科能源出口，但印度進口大幅增加，令其煉油廠享有廉價原油優勢。根據數據，8 月前 20 天印度每日進口俄油約 150 萬桶，與 7 月持平，略低於今年上半年平均的 160 萬桶。這些進口量相當於全球供應的約 1.5%，目前滿足印度約 40% 的石油需求，使其成為全球最大海運俄油買家。

然而，美國川普政府日前將對印度進口商品的關稅大幅提高至 50%，批評新德里從折價俄油中「牟利」。美國官員指控印度削弱制裁效力，但印度反駁西方「雙重標準」，指出歐盟和美國仍持續購買價值數十億美元的俄羅斯商品。印度總理莫迪近期則展開外交巡迴，包含會晤俄羅斯總統普丁，以強化替代性外交管道。

市場消息人士透露，印度兩大買家 Reliance 和 Nayara Energy(後者由俄方控股) 將擴大採購，9 月進口量將比 8 月多出每日 15 萬至 30 萬桶。交易商表示，俄羅斯 Urals 原油 9 月裝船的折扣擴大至每桶比布蘭特原油低 2 至 3 美元，高於 8 月的 1.5 美元差價，顯示俄方為刺激需求積極讓利。

制裁與供應挑戰持續

俄羅斯之所以有更多原油可供出口，部分原因是國內煉油廠遭烏軍接連攻擊，本月已有 10 座煉油廠受損，導致約 17% 的煉油產能中斷。分析人士指出，這迫使俄方將更多原油直接出口，而非轉化為燃料。

若印度停止購買俄油，將對全球市場造成劇烈衝擊。券商里昂證券 (CLSA) 預測，若印度因國際壓力停止進口，全球供應恐減少約每日 100 萬桶，短期油價可能逼近每桶 100 美元。能源分析公司 Kpler 也認為，除非印度政府祭出明確政策或國際經貿條件大幅改變，否則俄油仍將是印度能源組合的重要來源。