美股

黃仁勳：AI投資潮遠未結束 估2030年前達4兆美元

鉅亨網編譯段智恆


《路透》周四 (28 日) 報導，晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨日表示，人工智慧 (AI) 投資熱潮遠未結束，預料未來五年市場規模將擴展至數兆美元，他強調公司仍處於新一輪工業革命的前端。

cover image of news article
黃仁勳：AI投資潮遠未結束 估2030年前達4兆美元(圖：REUTERS/TPG)

不過，儘管黃仁勳釋出樂觀展望，輝達周四盤前股價仍下跌 1.56% 至 178.77 美元。投資人對公司第三季營收預測感到失望，該預測數據並未納入中國市場潛在收入，顯示美中貿易緊張持續帶來不確定性。


黃仁勳力圖安撫市場對成長動能放緩的擔憂，他強調：「AI 競賽已經展開，一場新的工業革命正在開始。我們預估到 2030 年前，AI 基礎建設投資規模將達到 3 兆至 4 兆美元。」

市場觀察人士指出，輝達股價近年大幅領漲，主要受惠於超大規模雲端業者 (Hyperscalers) 與大型科技公司帶動的資料中心支出。Raymond James 投資管理顧問解決方案主管 Matt Orton 指出：「這凸顯了 AI 投資題材的持久性，這些雲端巨頭的業務仍能持續加速，並未出現放緩跡象。」

不過，近期 AI 概念股漲勢出現疲態。OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 本月曾警告，投資人可能對 AI 過度亢奮。對此，黃仁勳毫不在意，他表示：「買得越多，成長就越快。現在的情況是，一切產品都銷售一空。」

輝達透露，最新一季中，一名中國以外客戶大舉採購了價值 6.5 億美元的 H20 晶片。這款晶片原本針對中國市場設計、性能有所調整，但仍受到海外客戶青睞。

黃仁勳並以微軟 (MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 為例，指出今年資料中心資本支出規模估計達 6,000 億美元，若單一資料中心造價高達 600 億美元，輝達便能從中分得約 350 億美元。

隨著 AI 應用需求持續上升，輝達最新一代 Blackwell 晶片至 2026 年的產能幾乎全數被預訂，而上一代 Hopper 處理器也持續熱銷。他強調，目前仍處於 AI 熱潮的早期階段，各大雲端巨頭陸續宣布的資本支出計畫便是最佳佐證。

輝達第二季淨利已超越蘋果第三季的獲利水準，公司認為 AI 晶片獲利成長暫無放緩理由。Globalt Investments 投資組合經理 Thomas Martin 也指出：「當新事物以如此速度成長，再加上雲端業者龐大的資本支出，足以證明這場 AI 熱潮還在初期。」

