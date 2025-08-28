鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-28 21:39

‌



美股主要指數周四 (28 日) 開盤漲跌互現，其中標普 500 指數再創新高。投資人消化輝達財報與展望，普遍視為人工智慧 (AI) 熱潮持續的證據，同時也在留意即將公布的通膨數據，以評估美國經濟韌性與聯準會 (Fed) 政策前景。公債表現分歧，美元則走弱。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人消化輝達財報並聚焦通膨數據(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數漲 0.01%，費城半導體指數漲近 0.8%。

‌



華爾街股市周四交投平淡，投資人聚焦於經濟數據，以尋找美國經濟韌性與聯準會 (Fed) 降息步調的線索。在 Fed 偏好的通膨指標公布前夕，美股期指小幅上揚，顯示市場持續觀望。

市場關注的個人消費支出 (PCE) 物價指數將於周五 (29 日) 公布。經濟學家預測，7 月扣除食品與能源後的核心 PCE 年增率將達 2.9%，為五個月來最快增幅。該數據將是評估通膨走勢與 Fed 政策前景的重要依據。

投資人同時持續關注 Fed 官員的談話，以研判 9 月降息的可能性。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 預定周四稍晚發表演說，市場將從中尋找政策訊號。

截至台北時間周四（28 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.95%，至每股 183.32 美元

晶片大廠輝達執行長黃仁勳日前表示，AI 投資熱潮遠未結束，預料未來五年市場規模將擴展至數兆美元，他強調公司仍處於新一輪工業革命的前端。不過，儘管黃仁勳釋出樂觀展望，輝達周四盤前股價仍下跌 1.56% 至 178.77 美元。投資人對公司第三季營收預測感到失望，該預測數據並未納入中國市場潛在收入，顯示美中貿易緊張持續帶來不確定性。

Snowflake(SNOW-US) 早盤股價上漲 12.02%，至每股 224.48 美元

Snowflake 第二季業績表現強勁，其 AI 資料雲業務發展勢頭良好。該公司公布的第二季淨虧損為 2.98 億美元，每股虧損 89 美分；營收為 11.44 億美元，較去年同期成長 32%，分析師預期為 10.9 億美元。非 GAAP 每股收益為 35 美分，分析師預期為 27 美分。

CrowdStrike(CRWD-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 427.07 美元

網路安全公司 CrowdStrike 公布 2026 會計年度第二季業績，營收為 11.7 億美元，年增 21%，超出分析師預期的 11.5 億美元；其中訂閱服務營收為 11 億美元，年增 20%。該季淨虧損為 7,770 萬美元，而去年同期淨利為 4,700 萬美元。另外，公司預計第三季營收將在 12.08 億至 12.18 億美元之間，略低於市場預期的 12.3 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國第二季 GDP 季增年率修正值報 3.3%，預期 3.1%，前值 3.0%

美國第二季核心 PCE 季增年率修正值報 2.5%，預期 2.5%，前值 3.5%

美國第二季消費者支出季增年率修正值報 1.6%，預期 1.4%，前值 0.5%

美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 23.1 萬，前值 23.4 萬

美國上周續領失業金人數報 195.4 萬，預期 197 萬，前值 197.1 萬

華爾街分析：