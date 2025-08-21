美中貿易現轉機！波音有望迎來中國多達500架客機大單

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-21 19:19

《彭博》周四 (21 日) 援引知情人士消息報導，美國波音公司 (BA-US) 正朝與中國敲定一筆多達 500 架飛機的大單邁進，若能落實，不僅將終結自總統川普 2017 年訪中以來的銷售荒，也有望成為美中貿易協議的核心成果。

美中貿易現轉機！波音有望迎來多達500架客機大單(圖：REUTERS/TPG)

知情人士指出，雙方仍在協商這筆龐大訂單的複雜條款，包括飛機型號、數量及交付時間表。這筆交易已醞釀多年，仍取決於美中能否化解自川普首任期以來累積的貿易摩擦，隨時可能生變。

美中將訂單納入貿易協議談判

據了解，中國官員已開始徵詢國內航空公司對波音飛機的需求數量。這筆計畫中的交易規模，與中國國家層級規劃者近期為空中巴士 (Airbus) 爭取的高達 500 架飛機訂單相近，但該訂單尚未正式宣布。

外界預期，波音的訂單將成為美中貿易協議的核心成果，既能展現川普政府的政績，也能滿足中國總統習近平的戰略考量。事實上，兩國領導人早在 2023 年舊金山峰會時已接近宣布類似協議，但當時的美國總統拜登與習近平並未敲定任何飛機交易。

波音方面拒絕對潛在訂單或中國管理層人事異動置評。知情人士透露，波音中國區總裁 Alvin Liu 近期離職，這位精通中文且擁有廣泛政府人脈的主管離開後，由 Carol Shen 暫代職務。

波音急盼突破中國市場瓶頸

飛機訂單長期以來是美國外交的重要籌碼。川普今年重返白宮後，波音的銷售更被視為縮小貿易逆差的象徵性工具。美中雖已展開多輪談判，並解除部分報復性關稅 (最高曾達 145%)，但尚未達成最終貿易協議。習近平稍早在與川普的電話中曾邀請他訪問中國，最快可能在 10 月底於南韓舉行的亞太經合會(APEC) 峰會前安排會晤。

對中國而言，這筆大單將確保稀缺的飛機交付時程。由於波音與空巴的產能幾乎已售罄至 2030 年代，中國急需確保供應。波音預估，中國商用機隊未來 20 年將倍增至 9,755 架，遠超過中國自製的商飛 (Comac) 產能。

中國國家發展和改革委員會近期已向國內航空公司徵詢需求，討論焦點集中在波音暢銷的單走道機種 737 Max，顯示北京正為大規模採購鋪路。

波音上一次在中國簽下重大交易，已是 2017 年川普首次訪中的時候，當時簽署的訂單與承諾總計達 300 架，價值約 370 億美元。隔年波音對中國的交付量達到高峰，當時中國市場占其全球交付量的四分之一。但自 2019 年中國率先因兩起致命事故而停飛 737 Max 後，空巴便在當地市場占據主導地位。