美中貿易現轉機！波音有望迎來中國多達500架客機大單
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (21 日) 援引知情人士消息報導，美國波音公司 (BA-US) 正朝與中國敲定一筆多達 500 架飛機的大單邁進，若能落實，不僅將終結自總統川普 2017 年訪中以來的銷售荒，也有望成為美中貿易協議的核心成果。
知情人士指出，雙方仍在協商這筆龐大訂單的複雜條款，包括飛機型號、數量及交付時間表。這筆交易已醞釀多年，仍取決於美中能否化解自川普首任期以來累積的貿易摩擦，隨時可能生變。
美中將訂單納入貿易協議談判
據了解，中國官員已開始徵詢國內航空公司對波音飛機的需求數量。這筆計畫中的交易規模，與中國國家層級規劃者近期為空中巴士 (Airbus) 爭取的高達 500 架飛機訂單相近，但該訂單尚未正式宣布。
外界預期，波音的訂單將成為美中貿易協議的核心成果，既能展現川普政府的政績，也能滿足中國總統習近平的戰略考量。事實上，兩國領導人早在 2023 年舊金山峰會時已接近宣布類似協議，但當時的美國總統拜登與習近平並未敲定任何飛機交易。
波音方面拒絕對潛在訂單或中國管理層人事異動置評。知情人士透露，波音中國區總裁 Alvin Liu 近期離職，這位精通中文且擁有廣泛政府人脈的主管離開後，由 Carol Shen 暫代職務。
波音急盼突破中國市場瓶頸
飛機訂單長期以來是美國外交的重要籌碼。川普今年重返白宮後，波音的銷售更被視為縮小貿易逆差的象徵性工具。美中雖已展開多輪談判，並解除部分報復性關稅 (最高曾達 145%)，但尚未達成最終貿易協議。習近平稍早在與川普的電話中曾邀請他訪問中國，最快可能在 10 月底於南韓舉行的亞太經合會(APEC) 峰會前安排會晤。
對中國而言，這筆大單將確保稀缺的飛機交付時程。由於波音與空巴的產能幾乎已售罄至 2030 年代，中國急需確保供應。波音預估，中國商用機隊未來 20 年將倍增至 9,755 架，遠超過中國自製的商飛 (Comac) 產能。
中國國家發展和改革委員會近期已向國內航空公司徵詢需求，討論焦點集中在波音暢銷的單走道機種 737 Max，顯示北京正為大規模採購鋪路。
波音上一次在中國簽下重大交易，已是 2017 年川普首次訪中的時候，當時簽署的訂單與承諾總計達 300 架，價值約 370 億美元。隔年波音對中國的交付量達到高峰，當時中國市場占其全球交付量的四分之一。但自 2019 年中國率先因兩起致命事故而停飛 737 Max 後，空巴便在當地市場占據主導地位。
根據波音網站，自 2019 年以來，中國航空公司與租賃公司僅下了 30 架訂單。今年 1 月，波音執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 接受《彭博》專訪時仍表達樂觀，認為多年來與北京的談判終將有所斬獲，他當時說：「我們當然希望能在明年與中國敲定更多訂單。」
