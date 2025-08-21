〈財報〉沃爾瑪上季獲利低於預測 仍上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-21 21:00

美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmart) 周四 (21 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 7/31) 財報，該季營收超出市場預期，但每股獲利卻罕見低於分析師預估，導致股價在盤前下跌逾 2%。不過，該公司同時上調全年營收與獲利展望，並強調電商與高收入族群消費力道持續支撐銷售，凸顯其在零售市場的抗壓韌性。

罕見獲利失準 股價承壓

根據財報，沃爾瑪第二季營收達 1,774 億美元，年增 4.8%，優於市場預期的 1,761 億美元。美國本土同店銷售成長 4.6%，山姆會員店 (Sam’s Club) 同店銷售更上揚 5.9%，均高於分析師估計。

不過，經調整後每股盈餘 (EPS) 僅 0.68 美元，低於市場預估的 0.7 至 0.74 美元，為三年來首次出現季度獲利未達標。公司解釋，主要受到保險理賠、訴訟支出與裁員相關重整費用影響。沃爾瑪並強調，這些非經常性成本預期在下半年將逐步趨緩。

上調全年財測 電商與高收入族群帶動成長

儘管獲利壓力凸顯，沃爾瑪仍展現信心。該公司將全年淨銷售成長預期自原先的 3% 至 4% 上調至 3.75% 至 4.75%，調整後 EPS 目標區間亦上修至 2.52 至 2.62 美元。第三季銷售預計將持續成長 3.75% 至 4.75%，EPS 則落在 0.58 至 0.60 美元，均略優於市場預估。

電商業務成為最大亮點。第二季全球電商銷售年增 25%，美國更高達 26%，其中門店配送的線上訂單成長近 50%，三分之一為加急配送。沃爾瑪並指出，電商事業已在今年 5 月首次於美國及全球實現獲利，且第二季利潤較前季翻倍。廣告業務同樣亮眼，全球年增 46%，美國「Walmart Connect」廣告營收成長 31%，並受惠去年收購智慧電視製造商 Vizio。

沃爾瑪財務長芮尼 (John David Rainey) 表示，公司持續吸引高收入消費族群，並透過大規模採購和供應鏈優勢壓低成本。交易次數和平均客單價皆持續上升，顯示消費者依然「有韌性」。

