鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-24 22:40

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美國 7 月商業活動增速創下今年來最快紀錄，顯示服務業強勁表現抵銷製造業下滑。不過，由於關稅推升企業成本，物價壓力升溫，市場對於聯準會 (Fed) 短期內降息的預期仍顯保守。

服務業撐盤！美7月商業活動加速擴張 製造業陷萎縮區間(圖：REUTERS/TPG)

標普全球 (S&P Global) 周四 (24 日) 公布，7 月美國綜合採購經理人指數 (PMI) 初值升至 54.6，為今年以來最高，6 月為 52.9。數值高於 50 即表示景氣擴張。此次數據主要由服務業撐盤，服務業 PMI 升至 55.2，同樣創年內新高，優於市場預期；相較之下，製造業 PMI 大幅下滑至 49.5，為 2023 年 12 月以來首度落入萎縮區間，並創下三年來最大單月跌幅。

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服務業撐盤！美 7 月商業活動加速擴張，製造業陷萎縮區間。(圖：ZeroHedge)

製造業承壓 關稅推升企業成本與物價

標普全球首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，美國經濟成長動能明顯來自服務業，製造業則因「關稅導致的提前進貨效應減退」而表現疲弱。他並警告，「經濟成長過度依賴服務業令人憂心，製造業景氣惡化打破了今年以來的復甦態勢。」

隨著製造業疲軟，企業對未來一年經營前景的信心同步轉弱，服務業與製造業的樂觀程度雙雙降至近兩年半低點。標普全球調查顯示，製造業與服務業企業報告的產品售價均上升，企業成功將部分成本轉嫁至消費者。約四成服務業者與近半數製造業者將價格上漲歸因於進口關稅，部分企業也指出人力成本上升與勞動力短缺是推升價格的另一主因。

根據該調查，製造業投入物價指數雖略為降溫，但整體企業支付的投入成本仍升至 61.9，服務業投入價格指數則從 6 月的 59.7 升至 61.4，顯示通膨壓力仍未緩解。標普全球預期，企業調漲價格的效應將進一步傳導至家庭端，導致消費者物價指數 (CPI) 於未來幾個月進一步高於 Fed 設定的 2% 通膨目標。

製造業投入物價指數雖略為降溫，但整體企業支付的投入成本仍升至 61.9，服務業投入價格指數則從 6 月的 59.7 升至 61.4，顯示通膨壓力仍未緩解。(圖：ZeroHedge)

前景不明 資料公布前 Fed 難轉向寬鬆

這份 PMI 報告收案期間為 7 月 10 日至 23 日，多數回覆時間點落在美國與日本、印尼等國達成貿易協議之前，反映的是關稅尚未緩解前的企業觀望氛圍。分析人士指出，儘管景氣擴張，物價壓力與政策不確定性可能讓 Fed 在本月底的會議中維持觀望態度，暫不採取降息行動。