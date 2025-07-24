鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 21:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (24 日) 報導，美國總統川普日前在華府科技產業活動中公布「人工智慧行動計畫」(AI Action Plan)，獲得晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 執行長一致支持，兩位業界領袖公開讚揚白宮推動 AI 產業發展的決心，認為此舉將有助於強化美國在全球 AI 競賽中的領導地位。

美國AI產業迎政策利多 輝達、超微齊聲叫好(圖：REUTERS/TPG)

川普擴大 AI 布局 承諾放寬法規與加速出口

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川普政府的 AI 行動計畫首波內容包含簽署多項行政命令，目標是簡化 AI 相關法規、推動資料中心建設、強化能源供應，並鼓勵美國半導體與 AI 軟體出口至友邦，降低盟國對中國科技依賴。白宮官員指出，美方將透過美國進出口銀行與國際開發金融公司 (DFC) 協助美企向海外推廣 AI 技術。

川普在活動中表示，政府將「動用一切法規工具」，協助美國打造更多 AI 資料中心與晶片廠。他強調：「我們的目標是讓 AI 發展在美國發生，並且由美國企業主導。」

黃仁勳：美國最大優勢是川普

輝達執行長黃仁勳在活動現場發言表示，美國在 AI 領域的最大優勢就是川普本人。他說：「在上任第一天，總統就意識到 AI 與能源的重要性。過去幾年，能源生產常被妖魔化，但川普改變了這個局面。」

輝達執行長黃仁勳在活動現場發言表示，美國在 AI 領域的最大優勢就是川普本人。(圖：REUTERS/TPG)

黃仁勳近期曾私下與川普會晤，成功說服政府鬆綁對 H20 晶片對中國出口的限制，讓輝達得以恢復部分中國出貨。他並指出，能源與法規鬆綁對 AI 基礎設施建設至關重要。

蘇姿丰：行動計畫將推動美國在 AI 賽道加速前進

超微執行長蘇姿丰也在會中發言，並向《華爾街日報》表示，川普政府的 AI 計畫「極具前瞻性」，能幫助美國在全球 AI 賽局中勝出。

蘇姿丰：行動計畫將推動美國在 AI 賽道加速前進 (圖：REUTERS/TPG)

她說：「如果美國要在 AI 領域領先全球，我們必須加速前進。這份行動計畫就是幫我們把所有關鍵環節攤開來，讓我們能跑得更快。」

對於過去幾個月超微的對中出貨限制，蘇姿丰也表示理解，並對新政策表示肯定：「我認為政府找到一個很好的平衡點。」

產業力挺法規鬆綁與電力基礎建設

AI 模型運作仰賴強大運算資源，需搭載 GPU 等高階晶片並設置於大量資料中心。黃仁勳與蘇姿丰均指出，電力取得與建設許可程序是限制 AI 硬體部署的最大障礙之一。川普計畫中包含簡化能源輸送與資料中心設置流程的內容，也讓業界反應熱烈。

蘇姿丰說：「我們真正需要的是更快地建設、更快地拿到許可、更快地擴大能源網路。這些都是 AI 落地的關鍵條件。」

晶片出口戰略轉向 強調對盟國科技輸出

除了放寬國內法規，川普政府也希望藉由技術輸出策略，確保盟國 AI 系統依賴美國而非中國。未來將運用美國官方金融機構，協助美企對外銷售晶片與 AI 解決方案。

資訊科技與創新基金會 (ITIF) 副總裁 Daniel Castro 表示，這項計畫「對企業極具吸引力」，因為它著重於法規簡化、勞動力支援與推動技術採用，有助於 AI 生產力成長。