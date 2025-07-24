美國AI產業迎政策利多 輝達、超微齊聲叫好
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (24 日) 報導，美國總統川普日前在華府科技產業活動中公布「人工智慧行動計畫」(AI Action Plan)，獲得晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 與超微 (AMD-US) 執行長一致支持，兩位業界領袖公開讚揚白宮推動 AI 產業發展的決心，認為此舉將有助於強化美國在全球 AI 競賽中的領導地位。
川普擴大 AI 布局 承諾放寬法規與加速出口
川普政府的 AI 行動計畫首波內容包含簽署多項行政命令，目標是簡化 AI 相關法規、推動資料中心建設、強化能源供應，並鼓勵美國半導體與 AI 軟體出口至友邦，降低盟國對中國科技依賴。白宮官員指出，美方將透過美國進出口銀行與國際開發金融公司 (DFC) 協助美企向海外推廣 AI 技術。
川普在活動中表示，政府將「動用一切法規工具」，協助美國打造更多 AI 資料中心與晶片廠。他強調：「我們的目標是讓 AI 發展在美國發生，並且由美國企業主導。」
黃仁勳：美國最大優勢是川普
輝達執行長黃仁勳在活動現場發言表示，美國在 AI 領域的最大優勢就是川普本人。他說：「在上任第一天，總統就意識到 AI 與能源的重要性。過去幾年，能源生產常被妖魔化，但川普改變了這個局面。」
黃仁勳近期曾私下與川普會晤，成功說服政府鬆綁對 H20 晶片對中國出口的限制，讓輝達得以恢復部分中國出貨。他並指出，能源與法規鬆綁對 AI 基礎設施建設至關重要。
蘇姿丰：行動計畫將推動美國在 AI 賽道加速前進
超微執行長蘇姿丰也在會中發言，並向《華爾街日報》表示，川普政府的 AI 計畫「極具前瞻性」，能幫助美國在全球 AI 賽局中勝出。
她說：「如果美國要在 AI 領域領先全球，我們必須加速前進。這份行動計畫就是幫我們把所有關鍵環節攤開來，讓我們能跑得更快。」
對於過去幾個月超微的對中出貨限制，蘇姿丰也表示理解，並對新政策表示肯定：「我認為政府找到一個很好的平衡點。」
產業力挺法規鬆綁與電力基礎建設
AI 模型運作仰賴強大運算資源，需搭載 GPU 等高階晶片並設置於大量資料中心。黃仁勳與蘇姿丰均指出，電力取得與建設許可程序是限制 AI 硬體部署的最大障礙之一。川普計畫中包含簡化能源輸送與資料中心設置流程的內容，也讓業界反應熱烈。
蘇姿丰說：「我們真正需要的是更快地建設、更快地拿到許可、更快地擴大能源網路。這些都是 AI 落地的關鍵條件。」
晶片出口戰略轉向 強調對盟國科技輸出
除了放寬國內法規，川普政府也希望藉由技術輸出策略，確保盟國 AI 系統依賴美國而非中國。未來將運用美國官方金融機構，協助美企對外銷售晶片與 AI 解決方案。
資訊科技與創新基金會 (ITIF) 副總裁 Daniel Castro 表示，這項計畫「對企業極具吸引力」，因為它著重於法規簡化、勞動力支援與推動技術採用，有助於 AI 生產力成長。
蘇姿丰最後補充，雖然超微與輝達在 AI 晶片領域互為競爭對手，但兩家公司都相信，「推動美國科技快速發展，是對整個產業都有利的事」。
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