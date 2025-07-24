鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 22:30

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自駕技術公司 Mobileye 周四 (24 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/28) 財報，營收表現優於市場預期，顯示汽車產業對先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的投資逐步回穩。值得注意的是，Mobileye 還宣布上調 2025 會計年全年營收預測，預期自動駕駛晶片的需求將在客戶去化庫存後逐步回升。

〈財報〉Mobileye第二季營收優於預期 上調全年財測(圖：REUTERS/TPG)

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Mobileye 表示，目前已觀察到車廠開始恢復下單，此前因疫情導致供應鏈失衡，過去幾年出現庫存積壓、壓抑需求。執行長夏舒亞 (Amnon Shashua) 指出，自 4 月底以來產業供需更為清晰，因此公司決定上調全年營收展望，但仍維持審慎態度，觀察宏觀經濟可能帶來的變數。

夏舒亞並表示，2027 年將成為 Mobileye 的重要轉折點，預計未來幾款新一代駕駛輔助產品將帶動營收強勁成長。

儘管美國政府今年稍早宣布對進口汽車及零組件加徵關稅，引發車市震盪，包括保時捷與奧迪等 Mobileye 客戶開始調整供應鏈配置，但該公司預期自身受影響程度有限。公司曾在 4 月說明，由於其產品由客戶進口，美方關稅對 Mobileye 本身衝擊相對較小。

Mobileye 高層在財報會議上進一步指出，儘管關稅政策持續存在，但目前尚未見到客戶出現第四季拉貨減緩的跡象，市場對搭載 Mobileye 技術車款的需求仍維持穩定，顯示關稅對產量與消費端影響有限。