英特爾遭控隱瞞晶圓代工虧損 美法院駁回股東詐欺訴訟

美國加州北區地方法院法官湯普森 (Trina Thompson) 表示，她理解股東的憤怒與不滿，但英特爾在財報中已清楚表示，其代工部門的財務狀況將直到 2024 年才會明朗，因此早期的資訊揭露並未構成虛假或誤導。她並強調，考量到英特爾對代工業務採取「試錯」模式，若提早披露未經審計的數據，反而可能衍生其他風險。