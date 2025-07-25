英特爾遭控隱瞞晶圓代工虧損 美法院駁回股東詐欺訴訟
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周四 (24 日) 報導，美國聯邦法官本周三駁回股東對晶片大廠英特爾 (INTC-US) 提起的詐欺訴訟，該訴訟指控英特爾隱瞞其代工業務的問題，導致股價單日暴跌 320 億美元。不過法官裁定，英特爾並未延遲揭露財報訊息，相關資訊亦未構成誤導。
美國加州北區地方法院法官湯普森 (Trina Thompson) 表示，她理解股東的憤怒與不滿，但英特爾在財報中已清楚表示，其代工部門的財務狀況將直到 2024 年才會明朗，因此早期的資訊揭露並未構成虛假或誤導。她並強調，考量到英特爾對代工業務採取「試錯」模式，若提早披露未經審計的數據，反而可能衍生其他風險。
本案是股東針對英特爾 2024 年 1 月 25 日至 8 月 1 日期間股價大幅波動所提出的集體訴訟，指控公司誇大代工業務的表現，並延遲揭露實際虧損。英特爾於去年 8 月 1 日公布代工部門 2023 年虧損高達 70 億美元，隔日即宣布裁員 1 萬 5 千人、停發股息，2025 年預計削減 100 億美元成本。消息一出，公司市值單日蒸發 320 億美元，股價重挫 26%。
這起案件為《Intel Corp Securities Litigation》，編號 24-02683，於美國加州北區聯邦法院審理。湯普森法官早在 3 月已駁回原告初版訴狀，本次則為「有預斷駁回」(with prejudice)，意即股東將無法再就同樣事件提起訴訟。
英特爾於 2021 年成立代工事業部，旨在為亞馬遜 (AMZN-US)、高通(QCOM-US) 等外部客戶提供晶片製造服務，並保留自家產品線的晶圓生產能力。然而，在與輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US)、三星與台積電(2330-TW)(TSM-US) 等對手競爭激烈下，英特爾整體營運面臨挑戰，2024 年全年虧損達 188 億美元，創下自 1986 年以來首次年度虧損紀錄。
目前無論是原告股東代表律師或英特爾方面，皆尚未對判決結果做出回應。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇