鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 21:12

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根據英國《金融時報》(FT) 周四 (24 日) 引述合約文件、公司申報資料與多位知情人士報導指出，儘管美國政府近期加嚴晶片出口限制，仍有價值逾 10 億美元的輝達 (NVDA-US) 先進人工智慧 (AI) 晶片在三個月內流入中國市場，並出現在中國活躍的美國晶片黑市中。

外媒爆料！輝達10億美元AI晶片竟流入中國黑市(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，這些被禁售的高階 B200 處理器在中國仍可取得，甚至由廣東、浙江與安徽等地的晶片分銷商對外銷售，主要對象為服務中國 AI 企業的資料中心供應商。除 B200 外，其他受限晶片如 H100 與 H200 也在流通之列。

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儘管如此，輝達發言人對《路透》表示，使用未授權產品建構資料中心在技術與財務面都極其低效，因公司僅為合法授權產品提供技術支援與售後服務。

截稿前，美國商務部、白宮與泰國政府尚未就該報導回應置評請求。《路透》也未能獨立證實上述資訊。

報導指出，東南亞已成為中國取得美國受限 AI 晶片的重要轉運市場。多位產業專家表示，部分交易經由泰國等國進行轉手。美國商務部正在考慮最快於 9 月對包括泰國在內的特定國家，擴大先進 AI 產品出口管制。