鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-24 21:43

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〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 Alphabet激勵科技板塊續攻新高、就業數據壓制降息預期(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 45 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.1%。

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美股期貨周四盤前漲跌互見，投資人持續關注企業財報動向，其中 Alphabet 釋出強勁人工智慧 (AI) 資本支出計畫，帶動相關概念股上揚；特斯拉則因營收出現逾十年來最大跌幅而重挫。

標普 500 指數期貨變動不大，科技股為主的那斯達克 100 指數期貨小幅上漲 0.2%。Google 母公司 Alphabet 上調年度資本支出預估至 1,000 億美元，凸顯其全力投入 AI 競賽的決心。消息激勵 AI 基礎建設股盤前走揚，包括晶片製造商輝達 (NVDA-US) 亦同步上漲。反觀特斯拉公布的財報顯示營收年減幅創至少十年來最大，拖累股價下挫。

隨著財報季加速展開，市場關注美股能否維持今年以來的強勁漲勢，並尋求高估值是否有基本面支撐。根據根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計，已公布財報的標普 500 成分股中，有 83% 優於市場盈餘預期。瑞銀財富管理法國區投資長 Claudia Panseri 表示：「我們仍看到部分美國企業交出非常強勁的成績單，這讓高估值看來不再那麼令人質疑。市場本來預期會出現很多利空。」

歐洲股市方面，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.4%，反映市場消化美國對歐盟產品擬課徵 15% 關稅的報導。德意志銀行受惠於交易部門強勁表現，股價飆上十年新高；法國巴黎銀行獲利優於預期，股價上漲 3%。精品巨頭 LVMH 預計將於收盤後公布財報。

歐洲央行 (ECB) 如市場預期維持利率不變，這是超過一年來首次未調整政策利率。央行官員表示，將靜待美國總統川普關稅政策對通膨的實際影響再作因應。德國公債延續稍早跌勢，歐元則變動不大。

隨著美國 8 月 1 日關稅調整截止日臨近，市場關注美方與全球多國貿易談判最新進展。川普先前暗示，將訂出所謂「對等關稅」最低稅率為 15%。消息人士透露，美中代表預定下周於斯德哥爾摩舉行第三輪會談；美國與南韓也已就建立共同基金以投資美國專案進行討論，類似日本本周與美方達成的協議。

截至台北時間周四（24 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 8.51%，至每股 304.28 美元

特斯拉第二季汽車銷售持續下滑，引發投資人對其未來成長性憂慮，周四美股盤前股價一度大跌逾 6%。執行長馬斯克在法說會上承認，公司恐面臨幾個「艱困季度」，而他寄望已久的自駕計程車 (Robotaxi) 服務，迄今仍未能克服監管障礙、正式營運。

超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 159.70 美元

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 2.68%，至每股 195.32 美元

Google 第二季營收年增 14% 至 964.3 億美元，並創下歷史紀錄，每股盈餘較去年同期成長 22% 至 2.31 美元，皆超預期。期內，Google 雲端營收年增 32% 至 136.24 億美元，營運利潤為 28.26 億美元。廣告、核心搜尋業務收入均較去年同期成長超 10%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，預期 22.7 萬，前值 22.1 萬

美國上周續領失業金人數報 195.5 萬，預期 196 萬，前值 195.1 萬

美國 7 月製造業 PMI 初值預期 52.7，前值 52.9

美國 7 月服務業 PMI 初值預期 53.0，前值 52.9

美國 7 月綜合 PMI 初值前值 52.9

華爾街分析：

摩根大通策略師 Khuram Chaudhry 團隊表示，自 4 月以來股市反彈速度甚至超越新冠疫情後的漲勢，MSCI 世界指數與多個地區性基準皆創下歷史新高。然而，最新共識數據顯示，全球企業盈餘預估下修數遠高於上調，與市場樂觀情緒背離。