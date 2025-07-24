〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 Alphabet激勵科技板塊續攻新高、就業數據壓制降息預期
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周四 (24 日) 漲跌互現，標普 500 指數與那斯達克指數在科技財報激勵下雙雙改寫歷史新高，Alphabet 繳出優於預期的業績帶動市場信心。不過，道瓊工業指數則因 IBM(IBM-US)、Honeywell(HON-US)與 UnitedHealth(UNH-US)股價下挫而承壓。與此同時，美國初領失業金人數降至 4 月以來最低水準，就業市場展現韌性，使聯準會 (Fed) 降息預期持續延後，美債殖利率同步走高。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 45 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌逾 1.1%。
美股期貨周四盤前漲跌互見，投資人持續關注企業財報動向，其中 Alphabet 釋出強勁人工智慧 (AI) 資本支出計畫，帶動相關概念股上揚；特斯拉則因營收出現逾十年來最大跌幅而重挫。
標普 500 指數期貨變動不大，科技股為主的那斯達克 100 指數期貨小幅上漲 0.2%。Google 母公司 Alphabet 上調年度資本支出預估至 1,000 億美元，凸顯其全力投入 AI 競賽的決心。消息激勵 AI 基礎建設股盤前走揚，包括晶片製造商輝達 (NVDA-US) 亦同步上漲。反觀特斯拉公布的財報顯示營收年減幅創至少十年來最大，拖累股價下挫。
隨著財報季加速展開，市場關注美股能否維持今年以來的強勁漲勢，並尋求高估值是否有基本面支撐。根據根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計，已公布財報的標普 500 成分股中，有 83% 優於市場盈餘預期。瑞銀財富管理法國區投資長 Claudia Panseri 表示：「我們仍看到部分美國企業交出非常強勁的成績單，這讓高估值看來不再那麼令人質疑。市場本來預期會出現很多利空。」
歐洲股市方面，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.4%，反映市場消化美國對歐盟產品擬課徵 15% 關稅的報導。德意志銀行受惠於交易部門強勁表現，股價飆上十年新高；法國巴黎銀行獲利優於預期，股價上漲 3%。精品巨頭 LVMH 預計將於收盤後公布財報。
歐洲央行 (ECB) 如市場預期維持利率不變，這是超過一年來首次未調整政策利率。央行官員表示，將靜待美國總統川普關稅政策對通膨的實際影響再作因應。德國公債延續稍早跌勢，歐元則變動不大。
隨著美國 8 月 1 日關稅調整截止日臨近，市場關注美方與全球多國貿易談判最新進展。川普先前暗示，將訂出所謂「對等關稅」最低稅率為 15%。消息人士透露，美中代表預定下周於斯德哥爾摩舉行第三輪會談；美國與南韓也已就建立共同基金以投資美國專案進行討論，類似日本本周與美方達成的協議。
另據外媒報導，泰國政府宣布空軍出動戰機攻擊柬埔寨軍方兩處據點，導致泰銖匯率自三年多來高點大幅回落。
截至台北時間周四（24 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 278.52 點或 0.62%，暫報 44,731.77 點
- 那斯達克綜合指數上漲 47.64 點或 0.23%，暫報 21,067.66 點
- 標普 500 指數上漲 4.96 點或 0.08%，暫報 6,363.87 點
- 費半下跌 26.40 點或 0.47%，暫報 5,611.39 點
- 台積電 ADR 下跌 0.27% 至每股 239.85 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.44%
- 紐約輕原油上漲 1.30% 至每桶 66.10 美元
- 布蘭特原油上漲 1.17% 至每桶 69.31 美元
- 黃金下跌 1.07% 至每盎司 3,361.10 美元
- 美元指數升至 97.125
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 8.51%，至每股 304.28 美元
特斯拉第二季汽車銷售持續下滑，引發投資人對其未來成長性憂慮，周四美股盤前股價一度大跌逾 6%。執行長馬斯克在法說會上承認，公司恐面臨幾個「艱困季度」，而他寄望已久的自駕計程車 (Robotaxi) 服務，迄今仍未能克服監管障礙、正式營運。
超微 (AMD-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 159.70 美元
超微 (AMD) 執行長蘇姿丰日前在一場人工智慧活動上表示，與台灣工廠生產的類似零件相比，美國晶片的成本將「高出 5% 以上，但不會超過 20%」。蘇姿丰表示，超微預計今年底前在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 位於亞利桑那州的工廠生產首批晶片。
Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 2.68%，至每股 195.32 美元
Google 第二季營收年增 14% 至 964.3 億美元，並創下歷史紀錄，每股盈餘較去年同期成長 22% 至 2.31 美元，皆超預期。期內，Google 雲端營收年增 32% 至 136.24 億美元，營運利潤為 28.26 億美元。廣告、核心搜尋業務收入均較去年同期成長超 10%。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，預期 22.7 萬，前值 22.1 萬
- 美國上周續領失業金人數報 195.5 萬，預期 196 萬，前值 195.1 萬
- 美國 7 月製造業 PMI 初值預期 52.7，前值 52.9
- 美國 7 月服務業 PMI 初值預期 53.0，前值 52.9
- 美國 7 月綜合 PMI 初值前值 52.9
華爾街分析：
摩根大通 (JPM-US) 量化策略團隊近日發出警訊，指出全球股市雖持續刷新高點，但企業財測持續遭下修，市場出現「過度自滿」的跡象，後續恐面臨波動與修正風險。
摩根大通策略師 Khuram Chaudhry 團隊表示，自 4 月以來股市反彈速度甚至超越新冠疫情後的漲勢，MSCI 世界指數與多個地區性基準皆創下歷史新高。然而，最新共識數據顯示，全球企業盈餘預估下修數遠高於上調，與市場樂觀情緒背離。
他們指出：「市場目前充斥樂觀情緒、投機氣氛與過度自信。若非賣方分析師即將展開新一輪上調預估，那就意味著市場即將面臨修正與劇烈波動，兩者之間必有其一發生。」
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