5月26日 XM共振交易法策略週報
鉅亨研報
黃金 GOLD
近期，黃金的走勢相對穩定，沿著趨勢線做多即可。未來黃金若回測至 3,330 附近，可考慮再次進場做多，等待突破後創出新高。
比特幣 BTCUSD
上週比特幣表現亮眼，一舉突破前高至 110,000 附近。後續已多次提醒，不能再追高比特幣，只能等待其自然回落。目前週線支撐位大約在 105,700 附近，本週比特幣大概會以震盪為主，等待回落後再尋找進場時機。
那斯達克 100 US100Cash
那指目前處於相對危險的階段，已經在高位形成圓弧頂結構。因此，近期持有那指多單的投資人可以先行部分停利，觀察那指是否能夠突破。如果無法突破，則可以在高位做空。
原油 OILCash
原油上探未果，價格再次回檔至 60 美元附近，下方頸線位支撐强勁。後續若回檔至支撐位附近，仍可考慮低位做多。如果後續不回踩，就等待向上突破後再尋找合適的做多位置。
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