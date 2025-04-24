原油市場的信心與危機：20%暴跌後的反彈之路依然艱難

鉅亨研報 2025-04-24 12:39

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據悉在會談中，美國和伊朗同意開始製定潛在核協議的框架，此前美國官員稱此次會談取得了「非常好的進展」。而原本美國對伊朗的製裁對原油價格形成了提振，推動布蘭特原油和 WTI 原油價格上週上漲約 5%，為三週以來首次週度上漲。

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就在上個月，原油價格一直處於窄幅區間的低迷交投。在那段短暫的時期，石油市場從停滯不前轉為經歷了劇烈的價格波動，WTI 原油價格自 4 月高點至本月低位，一度累計下跌 23%（目前收復近一半漲幅）。導火線是美國總統川普於 4 月 2 日宣布全面加徵關稅，貿易戰也因此升級。

不到一天后，OPEC + 宣布以快於預期的速度增產，令市場震驚。雙重衝擊一度導緻美國原油期貨下跌逾 6%，創下自俄羅斯入侵烏克蘭以來的最大跌幅，而一項關鍵的波動性指標飆升至六個月高點。

不過機構指出，波動性的再度抬頭雖然在短期內增加了交易量，但長期來看卻威脅到市場的流動性。摩根大通指出，投資人撤出原油和燃料市場，導致截至 4 月 11 日當週出現 20 億美元的淨流出。由於投資人不願預測川普的下一輪關稅，而是選擇撤離原油和燃料市場，期貨交易量已回落至 3 月底的水平，WTI 原油未平倉合約在最初的飆升後正在減少。

一直不斷變化的關稅戰情勢迫使投資人在短時間內多次大幅調整對整個市場的看法，洲際交易所歐洲期貨交易所的數據顯示，截至 4 月 8 日當週，對沖基金以有記錄以來最快的速度調整了對布蘭特原油的持股。同時，根據美國商品期貨交易委員會的數據，西德州中質原油的多頭部位跌至 2009 年以來的最低水平，而一週前曾創下六週高點。

也有跡象表明，石油消費者正試圖透過鎖定其最大的單筆成本來規避市場波動。掉期交易商上週增持了布蘭特原油和 ICE 柴油期貨的多頭部位，創下歷史新高，這通常表明消費者在進行對沖，因為工業買家試圖規避長期波動加劇的風險。對於交易員來說，另一個複雜因素是，雖然價格大幅下跌可能始於關稅等基本面驅動因素，但由於選擇權市場和趨勢追蹤基金的定位等其他因素，價格可能很快就會進一步下跌。

根據 Bridgeton Research Group 數據，在關稅引發的市場崩盤後的五天內，這些被稱為大宗商品交易顧問的基金紛紛將西德克薩斯中質原油（WTI）的空頭頭寸全部轉為空頭倉位。就在此次波動之前，這些公司自 3 月 28 日以來穩步轉為看漲，並一直在尋求建立多頭部位。這是自 2023 年矽谷銀行倒閉以來最劇烈的部位調整。

就像整個金融市場一樣，隨著關稅戰情勢的變化，油價短線變得更加難以預測的同時，部分資金也會暫時觀望，轉向同為大宗商品的黃金，週一油價回吐的同時金價再次測試歷史高位。主要產油國組織 OPEC + 預計仍將從 5 月起將日產量提高 411,000 桶，不過部分增產可能會被超額減產的國家所抵消，所以目前真正決定油價的依然在於川普的政策。路透社調查顯示，作為全球最大石油消費國的美國，在未來 12 個月陷入衰退的機率中位數接近 50%，如果數據繼續惡化，無疑原油價格也還有更多的後退空間，WTI 原油短期內可能遇阻於 65 美元，意味著 60 美元作為支撐仍可能被多次觸及。

在當前充滿不確定性的油市中，擁有一個穩定可靠的交易平台變得尤為重要。MetaTrader 5 提供的精準分析工具和即時數據可以幫助您更好地理解市場動向，做出更為明智的決策。如果您正在尋找一種更高效的交易方式，不妨嘗試下載 MT5，了解更多如何優化您的交易體驗。