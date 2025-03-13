ATFX穩固市場領先地位，2024年第四季度交易量達6,430億美元

鉅亨研報 2025-03-13 10:11

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ATFX 在 2024 年第四季度的 MT4/MT5 交易總量達 6,430 億美元，穩居全球交易市場前列，並躋身全球交易量排名前七的經紀商。本季度，多個核心資產類別實現顯著成長，主要受市場活躍度提升及投資者需求增強的推動。

貴金屬交易量較 2023 年第四季度增長 32.73%，受避險需求增加的影響。指數交易量增長 62.09%，反映出市場波動性加劇。股票交易量同比增長 27.08%，相比 2024 年第三季度更是激增 382.24%，顯示出投資者對股票市場的高度關注。同時，加密貨幣交易較 2023 年第四季度增長 8.47%，在市場不確定性下依然保持穩健增長。

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ATFX 憑藉先進的交易技術和優質的流動性解決方案，幫助交易者在市場波動中把握機會。在全球經濟政策調整和地緣政治變化的背景下，公司始終致力於提升交易效率，為投資者提供流暢、安全的交易體驗。

ATFX 始終堅持創新驅動和交易者成功的核心理念，不斷加大在智能分析、人工智能交易策略以及金融教育等方面的投入。公司提供涵蓋差價合約、商品、指數、股票等全方位 CFD 產品，確保交易者能夠靈活應對市場趨勢，優化投資策略。

展望 2025 年，ATFX 將繼續深耕全球市場，致力於為交易者打造卓越的交易環境，緊跟行業發展步伐，提供行業領先的金融服務，助力全球交易者在瞬息萬變的市場中穩健前行。