南韓央行：川普貿易戰恐加劇韓元波動 拖累經濟成長與通膨

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-13 14:10

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南韓央行 (BOK) 周四 (13 日) 警告，美國總統川普不斷升級的貿易戰可能比預期持續更長時間，不僅可能增加資本外流的風險，還可能顯著加劇美元兌韓元匯率的波動。

同時，央行還預測，川普政府的關稅政策，特別是針對鋼鋁進口的全面性關稅，預計將對南韓的經濟成長和通貨膨脹帶來下行壓力。

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南韓央行在一份貨幣政策報告中指出，考量到韓元匯率極易受到人民幣和美元匯率波動的影響，「美元兌韓元匯率的波動性很可能顯著增加」。報告並預測，世界兩大經濟體之間的貿易戰有升級的可能性。

央行強調，將持續「密切關注外國投資和貨幣動向」，對外國投資者從亞洲第四大經濟體撤資保持警惕。

儘管韓元兌美元今年以來已升值 1.6%，但去年卻貶值了 14%，成為亞洲表現最差的貨幣之一。南韓央行已於 2 月 25 日宣布降息 25 個基點，並大幅下調 GDP 的預測，這是自去年 10 月開始從 15 年高點降息以來的第三次寬鬆貨幣政策。

報告進一步分析，美國總統川普持續進行的關稅戰，很可能削弱企業利潤，對南韓經濟造成衝擊。此外，繼去年 12 月遭彈劾的總統尹錫悅短暫宣布戒嚴後，國內政治動盪持續打擊消費者信心。

南韓央行在其最新的半年貨幣政策報告中評估，美國已全面實施對所有國家進口的鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。華盛頓還計畫自 4 月 2 日起推出「對等關稅」，對美國進口商品徵收新的關稅，以回應其他國家對美國商品徵收的關稅，這將進一步加劇貿易緊張局勢，並動搖全球金融市場。

報告指出，「關稅政策預計將減少南韓對美國以及其他國家的出口，全球貿易放緩以及貿易環境不確定性增加，將削弱投資者信心。這些因素預計將加大經濟成長和通貨膨脹的下行壓力」。