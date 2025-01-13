ATFX 2025年第一季《交易雜誌》：迎接充滿挑戰與機會的新年

鉅亨研報 2025-01-13 13:37

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隨著 2025 年第一季拉開序幕，全球經濟面臨多重挑戰，包括川普重返政壇、央行政策調整及地緣政治格局變化。繼 2024 年市場動盪之後，川普的親商業政策可能推動能源、金融和科技領域的成長，但關稅政策和監管放鬆可能擾亂供應鏈並推高價格。通膨水準將繼續影響聯準會的利率決策，進一步加劇市場波動。 ATFX 亞太區首席分析師 Martin Lam 建議投資人分散投資，並維持靈活的投資策略。

ATFX 市場分析師主管（中東和北非） Mohammad Shanti 指出，儘管川普的經濟政策推動了美國經濟成長和美元的強勢地位，但貿易中斷與通膨風險依然不容忽視。聯準會的利率決策將是未來市場趨勢的重要指引因素。

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歐元區經濟因美國關稅政策帶來的不確定性和疲軟的成長態勢而面臨挑戰，ATFX 中東和北非市場分析師 Dr. Mohamed Nabawy 預計，歐洲央行可能進一步降息，而德國與法國的政治不穩定局勢將加劇經濟困境。

ATFX 澳洲首席市場分析師 Nick Twidale 觀察到，儘管澳洲央行保持穩定的利率政策，但通膨仍是一個持續的問題。同時，美元的強勢和中國經濟的壓力導致澳元大幅下跌。

英國經濟受到政治不穩定、失業率上升以及房屋市場疲軟的影響。然而， ATFX 全球首席市場策略師 Gonzalo Canete 表示，新上任的工黨政府的財政政策可能提振經濟，預計 GBP/USD 在 2025 年可能達到 1.40。另一方面，日本經濟儘管實施了升息政策，仍面臨收縮風險，而歐洲的不穩定局勢可能使歐元兌日圓跌至 147。

ATFX 環球市場（亞太區）分析師 Jessica Lin 認為，川普政策可能引發通膨，這將利好黃金作為對沖工具。預計在央行購金、美國降息以及地緣政治風險的推動下，黃金將在 2025 年表現強勁。

在石油市場方面，非 OPEC + 國家的產量增加可能導致供應過剩。 ATFX 菲律賓市場分析師 Gab Santos 強調，在這動盪環境下，風險管理至關重要。

ATFX 高級市場分析師（中東和北非） Gabi Dahduh 指出，比特幣的波動性以及以太坊轉向權益證明（Proof of Stake）等技術變革將為投資者帶來風險與機會。隨著加密市場受到通膨、利率和地緣政治的不穩定影響，分散投資與關注監管變化將成為關鍵。

ATFX 環球市場（亞太區）策略師 Jason Tee 建議，交易者應採取韌性思考及強大的風險管理策略。透過持續學習與靈活調整來優化交易計劃，將有助於在充滿不確定性的市場中取得成功。

面對 2025 年的複雜市場環境，積極且靈活的投資策略將是關鍵。想獲得更多深度分析與洞察，歡迎下載 ATFX 最新一期《交易雜誌》。