離岸人民幣攀升！陸睽違一年半調高參數穩匯率 央行潘功勝：堅決防範匯率超調風險

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-13 11:23

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潘功勝今 (13) 日在第 18 屆亞洲金融論壇上強調，有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行，將堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，同時堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率的超調風險，保持人民幣在合理均衡水位上的基本穩定。

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與此同時，中國央行與國家外匯管理局也出手穩定人民幣匯率，今日決定將企業和金融機構的跨國融資宏觀審慎調節參數從 1.5 上調至 1.75，以進一步改善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，持續增加企業及金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

這一調整是中國央行、國家外匯管理局在去年 7 月 20 日調整跨國融資宏觀審慎調節參數後，時隔近 18 個月再次調整此參數。

隨著跨國融資宏觀審慎調節參數上調，跨國融資風險加權餘額上限將提高，跨國資本流入額度將增加，企業及金融機構資產負債擺佈空間加大，有利於增加境外融資規模，進而增加外匯供給，改善跨國資本流動情勢，起到穩定匯率的作用。