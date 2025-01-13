離岸人民幣攀升！陸睽違一年半調高參數穩匯率 央行潘功勝：堅決防範匯率超調風險
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-13 11:23
人民幣兌美元匯率近期走貶，有專家認為在川普就職前將貶破 7.4，對此中國人民銀行 (央行) 行長潘功勝表示，近期美元指數(DXY) 高漲，非美貨幣普遍都在貶值，人民幣也有所貶值，但總體上仍展現較強的韌性。
潘功勝今 (13) 日在第 18 屆亞洲金融論壇上強調，有信心、有條件、有能力維護外匯市場的穩定運行，將堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，有效發揮匯率的宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，同時堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率的超調風險，保持人民幣在合理均衡水位上的基本穩定。
與此同時，中國央行與國家外匯管理局也出手穩定人民幣匯率，今日決定將企業和金融機構的跨國融資宏觀審慎調節參數從 1.5 上調至 1.75，以進一步改善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，持續增加企業及金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。
這一調整是中國央行、國家外匯管理局在去年 7 月 20 日調整跨國融資宏觀審慎調節參數後，時隔近 18 個月再次調整此參數。
隨著跨國融資宏觀審慎調節參數上調，跨國融資風險加權餘額上限將提高，跨國資本流入額度將增加，企業及金融機構資產負債擺佈空間加大，有利於增加境外融資規模，進而增加外匯供給，改善跨國資本流動情勢，起到穩定匯率的作用。
金融與發展實驗室特聘資深研究員龐溟說：「上調跨境融資宏觀審慎調節參數，提升企業和金融機構跨境融資風險加權餘額上限，可透過相應放寬境外融資額度上限來便利和鼓勵市場主體展開跨境融資，此舉有利於進一步擴大利用外資和拓寬融資管道，便利境內企業和機構更好地利用國內國際多種管道籌資，降低實體經濟融資難度和融資成本，並有利於跨境資金均衡流動、外幣供需平衡、人民幣在合理範圍內維持穩定態勢。」
不論是上調跨國融資宏觀審慎調節參數與近期加大央票離岸發行規模，龐溟指出，這些都是維護人民幣匯率穩定、防範化解匯率超調風險的組合拳。
中信證券首席經濟學家明明則說，內部因素可望托底今年人民幣匯率。一是預期央行穩匯率決心較強，相關政策也可望繼續加碼；二是中美利差深度倒掛對今年人民幣匯率影響有限，國內降準、降息等操作或與其他增量政策共同協助基本面修復回升。
在央行與外匯局雙雙出手後，中國離岸人民幣兌美元今早也應聲攀漲，截至今日上午 10 點左右，離岸人民幣升值逾 100 個基點。
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