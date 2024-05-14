HK50多頭爆發：上行動能還能持續多久？

鉅亨研報 2024-05-14 10:37

自 4 月中旬以來，HK50 的上行走勢引發了越來越多的市場關注。

觀察 HK50 年初迄今的日線圖走勢，我們發現指數在經歷了 1 月的下跌和 2 月的多頭回補之後，價格從 2 月下旬到 4 月下旬一直在 16,100 點和 17,200 點之間震盪。

而 4 月 19 號是這次行情的轉捩點，多頭強勢進場，先後突破了 2023 年 1 月以來的下行通道、今年年初的高點 17,200 點，以及在去年 9 月、10 月和 11 月被連續驗證過的重要阻力區間 18,000 點到 18,300 點。

截至 5 月 10 日，多頭已將 HK50 推漲 17%。指數正在 19,100 點上方交投，創 2023 年 8 月以來的最高水準。如果多頭動能不減，HK50 可望突破 20,000 點大關。

哪些因素驅動 HK50 屢創新高？

从 G10 央行的利率展望来看，瑞典和瑞士央行已经各降息一次，市场对美联储降息的重新定价更加鸽派，而后者没有再次加息的愿望，而是计划很快降息，以及预期英国央行和欧洲央行在 6 月份将采取宽松政策，这些因素都加强了风险市场的情绪。这导致 4 月中旬以来，美国和欧洲股指都出现显著上涨，而港股也得到提振。

此外，香港股市相對低估值、較穩定的匯率以及對外資熟悉的投資環境，都對國際資本非常友善。

同樣在 4 月中旬，中國方面推出了五項政策支持香港資本市場。經濟數據方面，4 月的貿易指數超出預期，主要城市逐步取消房地產限購政策，而且市場有傳言稱港股通紅利稅收可能會有 20% 的減免，對於中國境內投資者都是重大利好。

有上述這些因素做鋪墊，香港科技及房地產板塊點燃了 HK50 的牛市行情。

4 月 19 號至今，恆生科技指數（HSTECH）的漲幅高達 23%，同時期騰訊漲幅達 22%，阿里巴巴漲幅接近 18%。同時，恆生房地產基金指數（HSREIT）漲幅超過 20%。

總結來看，港股走高是外部市場環境更加寬鬆、中國方面政策支持、中國經濟恢復提振市場信心，和香港科技股與房地產板塊表現突出共同作用的結果。

牛市背後或存在隱憂？

雖然 HK50 目前看來一片欣欣向榮，多頭充滿信心，但仍存在一些明顯的風險，可能限制牛市的發展。

回到中國宏觀數據，上週六的信貸數據令人失望。 4 月新增貸款自 2005 年以來首次轉負，而 8.3% 的信貸成長速度也明顯低於共識預期的 8.7%，反映出持續疲軟的信貸需求。

雖然這組不如預期的數據可以部分由監管政策變化和政府債券發行緩慢解釋，而且中國也宣布今天（5 月 13 日）發行 1,380 億美元的長期國債來支付基礎設施建設費用的消息，可以部分緩解市場的擔憂情緒，但房地產銷售低迷依然是中國經濟復甦和港股持續走強的一大隱患。

雖然限購政策放開，價格普遍有所下降，3 月總體房價的年增長率已變為 - 2.2%，但是人們對房地產的購買意願卻沒有相應增加：4 月 30 個主要城市新房銷售較去年同期再下降 39%。這讓我們不禁懷疑：是人們的購買力降低了？還是人們認為房地產的價格底部還遠遠不止如此？

市場能否找回堅定信心和消費意願，以及房地產板塊是否能實現 “平穩著陸”，是 HK50 牛市得以延續和強化的關鍵因素。

追漲還是看空：我們該關注什麼？

從經濟基本面來看，中國 4 月的 CPI 基本上符合預期，0.3% 的年增速高於市場預期的 0.2%。由於基數效應，我們有望看到溫和的通貨再膨脹。

從政策角度來看，四月底政治局會議承諾的「政府公債發行將加速」已經開始兌現。貨幣當局也開始意識到，信貸推動的復甦並不是高品質的復甦，轉而尋求依靠出口和新能源產業來推動經濟成長。

我認為這一轉變是值得肯定的，部分宏觀數據的回調只是轉型的必經之路，我們依然應該對中國市場保持信心。

具體到港股市場，短期內我們需要留意本週一系列科技股第一季財報的發布，包括騰訊、阿里巴巴、京東和百度等等。

雖然參與到本輪成長的板塊的廣度已經增加，從網路、電動車和消費品牌，延伸到國企和工業等領域，但毫無疑問，這些市值高、發展快、動能強的科技股依然是引導 HK50 行情的關鍵力量。高於預期的營收和績效指引或為 HK50 上漲提供助力。

此外，中國 1 年期 MLF 利率和中美兩國的相對經濟狀況也可能影響港股表現。更低的 MLF 利率有助於吸引更多資金流入香港股市，並提振 HK50 的價格。另一方面，如果美國的「例外主義」敘事逐漸淡化，人們更願意傾聽「中國復甦」的故事，無論是市場情緒還是資本流入，都將極大支持香港股市的表現。

中長期來看，影響 HK50 表現的因素則更為繁雜，如中國的經濟成長和通膨數據、貨幣政策和外匯態度、新的經濟增長點，以及市場消費意願和房地產健康狀況等等。