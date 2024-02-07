交易者雷達上的五張圖表

鉅亨研報 2024-02-07 13:51

EURUSD – 堅守陣地

隨著美國經濟數據持續超出預期，而聯準會對即將到來的升息持謹慎態度，我們看到美國國債相對於德國國債的收益溢價不斷擴大。例如，持有美國 2 年期公債相對於德國 2 年期公債的收益溢價已上升至 185 個基點（或 1.85%），而在 1 月中旬時僅為 154 個基點。這對美元構成買盤，匯率推向 12 月的轉折低點 1.0723，突破了最近的通道底部。就動能而言，我們看到 2 日 ROC 已急劇下降至 - 1.20——需要注意的是，自 2023 年 1 月以來，在 2 日 ROC 低於 - 1 的 14 次事件中，80% 的情況在第二天出現溫和的空頭回補反彈。然而，趨勢顯示這一貨幣對可能會繼續走低，但我會考慮在收盤價跌破 1.0723 或上漲至 1.0775 時啟動新的空頭交易。

EURSEK – SEK 對利率上升最敏感

USDSEK 已經完成了一個倒頭肩形態，該貨幣對很可能隨著時間的推移而走高。 SEK 是對債券殖利率上升和利率重新定價最為敏感的貨幣之一，因此考慮到當前全球債券市場的大環境，我們很容易看到 SEK 進一步表現不佳。鑑於美元貨幣對實際上整體同向變化（只是有不同的貝塔值），我熱衷於研究交叉匯率並尋找美元以外的機會。 EURSEK 有類似的主題，但是更高債券殖利率的影響，以及瑞典銀行將比歐洲央行更為鴿派的前景，使得 EURSEK 逼近 1 月高點並回調了 10 月至 1 月的跌勢的 50%。在 11.4244 附近可能會有充足的供應，但在此水準上的收盤突破將是新的多頭訊號。

GBPUSD – 或將重新測試 1.2600

自 12 月 14 日以來，該貨幣對一直維持在 1.2800 至 1.2600 範圍內，此範圍的下行突破已被客戶充分交易。從目前未平倉合約的傾斜情況來看，交易員認為該貨幣對回到突破點的風險較高，目前 71% 的未平倉頭寸為多頭。我認為在亞洲時段晚些時候可能會有適度的空頭回補風險，但會將時間框架納入考量，看看價格對先前的區間低點和 5 日指數均線的反應如何。如果出現拒絕並且日內展現出更多趨勢跡象，可能暗示重新進場做空，以向 100 日均線 1.2469 移動。繼續關注英鎊主題，GBPCHF 也在雷達上，並從戰術角度具有上漲潛力 - 考慮到更高時間框架的設置，目前在這個水平做多是激進的，但如果是這種情況，我將在 1.0880 下方設定緊密止損，以期在 1.0960 的收盤後增加頭寸。

中國 CN50 指數 – 正在築底？

CN50 代表了中國大陸最大的 50 家 A 股公司，但作為期貨產品在新加坡期貨交易所進行交易。

中國資本市場現在處於一個有趣而神秘的時期，但有一件事是明確的，那就是大多數人都希望參與其中，把握這些市場的轉捩點。雖然有許多可供選擇的股票指數 - 涵蓋科技股、大盤股、小型股，以及特定區域的股票指數，但 CN50 指數看起來最有可能築底，並進一步走高。在這裡，突破雙底頸線 11,378 點可能表示低點已經見底，進一步上漲至 12000 的可能性較大。相反，如果向下突破 10,780 點，則熊市趨勢可能會重新站穩腳步。

從戰術上說，我看好做多 CN50 / 做空 US2000 交易 - 這種交易是有效的，而且兩邊都是以美元計價。

XAUUSD – 儘管利率和美元有所波動，但仍保持良好勢頭