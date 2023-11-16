Pepperstone交易者思考 - 腦海中浮現的五張圖表

10 月美國核心 CPI 環比上漲 0.23%，不僅低於經濟學家的中央預測，而且讓市場參與者措手不及，因為他們的部位是基於核心 CPI 月環比增長 0.35% 至 0.40% 設立的。跨資產類別的市場反應異常強烈，這是一個「買入一切」（除了加密貨幣和美元）的日子。顯然，市場正在展望 2024 年，並堅信大多數已開發市場央行將與拉丁美洲（LATAM）央行一起，實施寬鬆的貨幣政策。

我們展望今天的交易時段，關注交易者需要應對的事件風險，我們應留意中國的高頻數據（工業生產、零售銷售、固定資產投資）、澳元第三季度工資價格指數、英國 CPI 和美國零售銷售 / PPI 。如果美國零售銷售數據低於共識，可能會迎來另一個活躍的交易日。

這裡有五張圖表，直觀地展示了市場情緒和反應。

美國利率定價 - 市場對 2024 年寬鬆政策充滿信心

我們可以在美國掉期市場看到，市場對聯準會首次降息的預期目前定在 2024 年 5 月，而預計 2024 年 6 月將會有 1.6 次的降息。展望 2024 年，我們可以查看 SOFR 3 個月利率期貨，並評估 2024 年的市場預期 - 我使用 TradingView 中的函數 “CME:SR3Z2023-CME:SR3Z2024”，透過該函數我們可以看到 2023 年 12 月和 2024 年 12 月期貨之間的差異。作為對 CPI 發布的反應，市場實際上在明年的定價中增加了 21 個基點，幾乎相當於一次完整的降息。我們現在看到市場已經對 2024 年定價了整整 105 個基點的降息，而這項動向正在影響美元。

EURUSD – 美元趨勢的另一種表達

當我們看到美元全面清算時，可以選擇貝塔值最高的貨幣與美元進行交易。 MXN、NZD 和 AUD 通常符合此標準，但我們仍然看到大量的資金流入 GBP 和 EUR。當天，我們看到持有美國 5 年期公債的收益溢價較德國國債縮小了 11 個基點，這一利差的收窄是 EURUSD 升至 1.0875 的背後支柱。日線圖上，我們可以看到 EURUSD 已經回撤了 7 月至 10 月跌勢的 50%，並且正在測試先前的趨勢支撐，而該支撐現在成為阻力位。我期待賣方在 1.0900 附近介入，但毫無疑問，美元正在推動外匯市場，而且從目前的動態來看，市場似乎越來越願意在年底前做空美元。

AUDUSD – 重新測試重要的上行水平

由於市場對聯準會在 2024 年進一步降息的預期升溫，我們看到高貝塔外匯表現良好，SEK、NZD 元和 AUD 當日淨收益超過 2%。新興市場外匯的百分比變化較大，這也與相對較低的流動性有關。在未來的交易時段中，我們將關注澳元薪資價格指數和中國股市的走勢。由於市場普遍預期工資年均增長 3.9%，如果數據達到 4% 水平，AUDUSD 可能上破 0.6520——這個水平自 8 月中旬以來一直是阻力，可能成為交易者今天關注的重點。這一貨幣對的實際結構看起來很有趣，雖然主要是由美元的波動引起的，但如果中國股市走強，並且我們看到美國零售銷售報告疲軟，對 0.6520 的突破可能引發對 0.6600 的關注。

NAS100 – 追求新高

追逐是真實的。 毫無疑問，我們在 US2000 指數中看到了更顯著的變化，當然，在各類 ETF 中也有引人注目的波動，其中包括 KRE ETF（標普地區銀行）、XHB ETF（房地產建築商）和 高空倉籃子等。 然而，現在市場上風頭最勁的是 NAS100 指數，其價格距離 7 月的高點 15,931 只有一步之遙，距離 2021 年 11 月創下的歷史最高點僅有 5% 的差距。 儘管交易員正在購買科技股和 "輝煌七子（Magnificent Seven)"，原因是隨著名義和實際國債收益率的大幅下降，使得這些長期業務的淨現值更具吸引力，但這裡也存在著一 種動量效應，積極的基金經理人顯然正在追逐漲勢。 對 NAS100 交易員的另一個催化劑是，英偉達將在下週報告季度收益（11 月 21 日），市場對其收益的隱含波動為 7.7%。

中國 CN50 – 是中國大放異彩的時候了嗎？

一段時間以來，中國股市表現不佳，但隨著中國股市進入年底，更好的時機是否會到來？追漲殺跌一直是投資者的偏好，作為一名動量交易者，這是有道理的。因此，我仍然認為，在我們看到中國股市的動能指標回升，並從「滬港通」看到資金流入有所改善之前，首選是從多頭方向交易 NAS100，甚至是 GER40 / EU STX50。從積極的角度來看，美元的拋售將有助於中國 / 香港股市，但我們也看到了新的頭條消息，稱 1370 億美元的低成本融資將鞏固房地產市場的信心，並且有越來越多的猜測認為將從抵押貸款補充貸款計劃中調動資金。在接下來的交易時段，我們將看到中國的零售銷售和固定資產投資數據，更好的數據可能會帶動中國市場。本週也將看到騰訊、阿里巴巴和京東的財報。

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