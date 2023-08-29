Pepperstone交易員每周策略指南—度過夏季市場之後

傑克遜霍爾研討會已經結束，美聯儲主席鮑威爾略帶鷹派傾向的講話加強了對美國核心 PCE 通脹和美國非農就業數據的重視，將它們作為重要的宏觀事件風險。雖然 9 月美聯儲加息的可能性仍然不大，但 11 月可能會 “因時制宜” ，上述兩個數據點都有可能影響利率預期。

當許多其他 G10 國家央行已經為延長暫停加息定價時，美聯儲在 11 月可能再次加息，這一舉措也將支持美元。

歐盟 CPI 數據備受關注，如果數據較弱，可能會增加市場對歐洲央行延長暫停的預期，EURUSD 可能會突破趨勢支持位。中國仍然是焦點 - 我們今天看到中國 7 月份工業利潤略有改善（同比下降 15.5%，相比 6 月的 16.8%），現在我們將轉向關注 PMI 數據，以及財政支持、人民幣融資成本和房地產公司償付能力等頭條新聞。

美國例外主義的故事似乎依然清晰 - 美國仍然是最繁榮的市場，美元受到青睞，持續走高。 GBPUSD 正在下跌，我傾向於在這裡做空，而 EURUSD 在反彈或突破趨勢支持位時也可以賣出。 MXN 是強勁的貨幣，而 EURMXN 的走勢更可能偏向下行。

從戰術角度看，我傾向於看跌股市，但目前的市場設置和流動性還不夠充分，我希望 VIX 指數在 20% 左右，以便更有信心地做空。黃金仍然受美元和實際利率影響，儘管 XAUAUD 和 XAUJPY 對於那些想要持有黃金多頭的人來說一直在發揮作用 - 在被認為最弱的貨幣市場上購買任何資產都可能會獲得雙重收益，儘管將外匯作為交易的一部分可能會增加一些問題。

交易者需要應對的重要事件風險：

月末資金流動 - 月末的再平衡資金流動可能會影響本週的價格走勢，賣方銀行表示這些資金流動可能會支持美元。展望未來和季節性因素，在過去的 15 年裡，9 月是美國 500 指數、納斯達克 100 指數、澳大利亞 200 指數、恆生 50 指數和黃金回報最糟糕的月份。美元指數則在過去 6 個連續的九月份中均有反彈。讓我們看看當重要的市場參與者回到交易台，過去的表現是否能在這一次度過美國、歐盟 / 英國的夏季假期後為我們提供指導。

季節性因素 –核心市場

美國核心個人消費支出物價指數（PCE） 通脹（8 月 31 日，澳大利亞東部時間 22:30）–共識預期表明，年同比廣義 PCE 通脹率將達到 3.3%（較之前的 3%），基數效應開始顯現。核心 PCE 預計環比增長 0.2%，同比增長 4.2%（較之前的 4.1%）。我們期待於 9 月 13 日發布的 8 月美國消費者物價指數（CPI），預計廣義 CPI 將從 3.2% 上升至 3.6%。儘管市場對於 9 月美聯儲加息的預期較低，但 11 月會議的加息概率為 62%，而核心 PCE 數據或將影響這一定價，美元對於利率預期的變化可能會較為敏感。

美國非農就業人數（9 本月 1 日，澳大利亞東部時間 22:30）–經濟學家的共識預期為 16.8 萬個工作崗位（分析師認為在 12 萬到 23 萬之間），失業率預計為 3.5%（持平）。平均每小時工資（AHE）預計環比增長 0.3%，同比增長 4.3%。過去 6 個月的平均就業人數為 22.3 萬，而過去 12 個月平均為 28 萬。目前美國 2 年期國債是美元的重要驅動因素，如果收益率進一步上升至 5.11%，將繼續支持美元看漲勢頭。

美國 主義製造業指數（9 月 2 天，00:00 澳大利亞東部時間）–共識預期該指數為 47.0（較之前的 46.4）。因此預計會有所改善，但製造業指數仍有可能顯示收縮（低於 50.0 為收縮）。很難預測市場是否會受到製造業數據的影響，因為其對波動性的影響很少是一致的。美國利率市場幾乎不太可能在 9 月 FOMC 會議上加息，但可能在 11 月會議上加息 15 個基點，而這個數據點不太可能改變市場預期，因為通脹和就業數據更為重要。

歐元區 消費者物價指數（8 月 31 日，19:00 澳大利亞東部時間）–市場預計歐元區廣義通脹率將從 5.3% 下降至 5.1%，核心 CPI 預計從 6 月的 5.5% 下降至 5.2%。市場認為 9 月 14 日的歐洲央行會議將面臨 9 個基點的加息（36% 的概率），並且預計到 12 月會加息 18 個基點 - 這次的歐元區 CPI 數據可能會影響這種定價。 EURUSD 在趨勢支撐位上找到了買家（自 3 月低點），但在我看來，反彈應該被賣出 - 存在著 EURUSD 可能走向 5 月低點（1.0635）的實際風險。

澳大利亞（月度）消費者物價指數通脹（8 月 30 日 澳大利亞東部時間 11:30） –共識預期我們將看到月度通脹率為 5.2%（較之前的 5.4%）。雖然我們還在等待 10 月 25 日的第三季度 CPI 數據，但 5.2% 的廣義通脹率將強化市場對澳洲儲備銀行在 9 月 5 日 RBA 會議上不採取行動的預期，目前市場預計 RBA 在此次會議上不會加息。週一（11:30 澳東時間）我們還會看到 7 月份零售銷售報告，預期環比增長 0.2%，但我不認為這會導致澳元的波動，除非數據出現大幅偏差。我看好 AUDUSD 走低，重新測試 0.6360。

中國製造業和服務業 PMI（8 本月 31 日 澳大利亞東部時間 11:30） –市場預計製造業指數將從 49.3 下降至 49.1，服務業指數將從 51.5 下降至 51.0 - 雖然數據流程的透明度對交易者來說變得更加棘手，但這可能是本週關鍵的數據之一。除非人民幣遠期點再次上升並且交易者在 USDCNH 多頭頭寸中失去正向收益，我看好本週 USDCNH 會上漲，儘管澳元可能是本週更有效的對中國交易策略。

墨西哥中央銀（Banxico）通脹報告（8 月 31 天 04:30（澳大利亞東部時間）–在 8 月份的政策會議上，Banxico 將 2023 年第四季度的通脹率指導為 4.6%，2024 年為 3.1%。核心通脹預計在第四季度達到 5%。市場預計在未來 12 個月內，墨西哥將進行 6 次降息。儘管有放寬政策的預期，EURMXN 近期一直是一個穩健的動能空頭，交易至 2015 年以來的最低水平。墨西哥比索（MXN）仍然是 2024 年突出的主要貨幣。 MXNJPY 在 2024 財年已經上漲了驚人的 23.1%。

美聯儲發言人– 巴爾、博斯蒂克、柯林斯、梅斯特

英格蘭銀行發言人 –本 · 布羅德本特（8 本月 27 日 02:25 澳大利亞東部時間）和 休丸（8 月 31 日 17:15 澳大利亞東部時間）

澳大利亞儲備銀行發言人 –澳大利亞儲備銀行行長犍（8 本月 29 日 17:40 澳大利亞東部時間）

日本央行發言人 – 田村（8 本月 30 日澳大利亞東部時間 11:30） 和 中村（8 本月 31 日 澳大利亞東部時間 11:30）

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