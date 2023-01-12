看到1訊號就進場 投資勝率100%！

「別人恐懼，我貪婪」是股神巴菲特名言，但實際執行卻有困難度，因為多數人遇到股災，反而害怕下跌而縮手。事實上，只要看到股市慘跌 20% 以上，就是絕佳的投資訊號！根據實證研究，此時大膽定期定額進場，不用盯盤，績效照樣很好，半年、1 年後，100% 會賺錢，獲利有機會逾 20%。

別再錯過財富大洗牌機會了

危機入市是投資必勝的不滅定律，回想 2003 年 SARS 風暴，台灣房價崩跌，不少人降價求售，有些人卻懂得趁機撿便宜，此後房市一飛衝天，迎來近 20 年的大多頭，造就了不少千萬、億萬新富豪。

股市投資亦是如此，以 2008 年金融海嘯為例，雷曼兄弟事件爆發後，全球股市呈現史詩級暴跌，幾乎腰斬，美股跌幅甚至高達 56%，蘋果、台積電等績優股股價最低跌到 40 元以下。試想，若當時勇於大買百張台積電、蘋果，時至今日，大賺百倍以上，資產增值少則數千萬元，多則破億元，早已經可以過上財務自由的享樂人生。

從過去經驗來看，金融風暴、中美貿易戰、新冠疫情爆發都是如此，每次股災都是財富大豐收的機會。如今猶如歷史再度重演，全球股市自 2022 年以來，大幅修正 2 成以上，投資訊號已然浮現。因此，若是錯過前幾次財富重分配的機會，此次可得好好把握，不要瘋狂殺出，也不要中斷投資，而是該趁市場恐慌之際，進場撿便宜。

如果無法像巴菲特可以精準選股，也沒有百萬、千萬元的錢可投資，透過定期定額買基金也能有不錯的累積財富效果。以 30 歲為例，報酬率 6%，每月定期定額投資 1 萬元，60 歲即能擁有千萬元資產；若是報酬率提高，財富累積效果又會更佳。

不盯盤「倍金術」投資法 就算空頭也能睡得安心

股災之際，何時進場就能有不錯投資效果？根據實證研究，一旦股市跌幅超過 2 成，開始定期定額買美股，3 個月後，報酬率就有超過 6 成機率轉為正數，半年、1 年後，正報酬機率更提高到 100%，平均獲利分別可達 12%、22%。

除了把握良好的進場時機，買對基金、做好投資組合也至關重要，相互配合才有可能獲取超額利潤。但很多人沒時間研究市場，也沒有深厚家底進行資產配置，該怎麼辦呢？

富蘭克林華美投信「倍金術」投資法正可以解決這些難題，不用花時間盯盤，也有機會創造出不錯績效。更重要的是，投資門檻很低，可以降低投資壓力，基金均是經由專家嚴選、搭配出的最佳投資組合，讓民眾即使在空頭市場下，也能安心睡好覺！

每月 2,000 元即可投資兩種組合基金，輕鬆進行資產配置，以台股搭配、全球特別股票基金，或是科技加上中國 A 股基金的組合。此外，還提供定期定額享有終身 0% 手續費優惠，綁定富蘭克林華美 LINE 官方帳號再送 LINE POINTS 25 點 (限已開立富蘭克林帳戶之客戶)。

雖然投資金額不高，但小錢也能慢慢變成大財富，就像巴菲特從白手起家，靠著「滾雪球」造就了今日上兆元身價。他說，人生如同滾雪球，只要找到夠長的坡道及充足的雪量，雪球就能越滾越大。

這句話正是定額定額的最佳寫照，坡道、雪量、雪球分別代表時間、報酬率及投資成果，唯有趁早投資理財，找到穩健的標的，持續長期投資，人人皆有可能累積成財富大雪球！

了解更多倍金術: https://bit.ly/3WUWkRp