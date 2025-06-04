川普2.0掀疫苗懷疑論 莫德納從抗疫明星淪為政治棄兒
鉅亨網編譯王貞懿
據《華爾街日報》(WSJ) 報導，生技公司莫德納 (MRNA-US) 面臨前所未有的經營危機。這家 mRNA 疫苗先驅不僅痛失 7.66 億美元政府合約，股價更從 2021 年高峰 484 美元暴跌至 25 美元。過度依賴單一技術的策略，讓它在政治風向轉變下格外脆弱。
川普重返白宮後，美國疫苗政策出現 180 度大轉彎。長期對疫苗持懷疑態度的美國衛生部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 公開表示包括 mRNA 疫苗在內的某些呼吸道疾病疫苗「從未有效」，並宣布美國疾病管制與預防中心 (CDC) 將不再例行建議孕婦和兒童接種新冠疫苗。
今年以來，美國衛生及公共服務部已取消兩筆總計 7.66 億美元的莫德納合約，原本用於開發 H5N1 禽流感等大流行性流感疫苗。政府表示該疫苗「在科學或倫理上都不合理」，並稱 mRNA 技術「仍未經充分測試」。
對此，莫德納發言人回應稱：「疫情期間的結果已經證明一切，包括已證實的有效性，以及在全球超過 10 億人身上建立的安全性紀錄。」
5 月 20 日，美國食品藥物管理局 (FDA) 發布更嚴格的新冠疫苗核准框架，要求新疫苗必須經過隨機對照試驗。5 月 21 日，莫德納撤回了流感 - 新冠聯合疫苗的 FDA 申請，分析師認為這可能是因為未達到新標準。
上周五，FDA 批准莫德納新一代低劑量新冠疫苗時，核准範圍僅限於年長者和 12 至 64 歲有健康風險的族群，這也重創了該公司的銷售潛力。莫德納股價已從 2021 年高峰的 484 美元暴跌至約 25 美元，今年來跌幅達 35%。
與輝瑞 (PFE-US) 等擁有多元產品線的競爭對手相比，莫德納目前僅有三種已獲核准的疫苗，過度依賴 mRNA 技術成為致命傷。金融公司 Mizuho 的醫療保健策略師 Jared Holz 指出：「他們為戰爭造了一輛坦克，現在戰爭結束了。在我看來，他們真的不再有生意可做了。」
在疫情前，莫德納沒有任何 FDA 核准產品。2020 年作為川普「曲速行動」(Operation Warp Speed) 的一部分，它獲得數十億美元開發新冠疫苗，連續兩年營收達到近 200 億美元。但莫德納的新 mRNA 產品開發進展緩慢，推出 RSV 疫苗又難以獲得市占。
面對困境，莫德納正削減成本，2024 年已削減 20% 研究費用，今年承諾再砍 10 億美元支出。值得注意的是，該公司的帳面現金從去年底的 95 億美元降至今年 3 月底的 84 億美元。Holz 警告，莫德納必須籌資或發債，否則將在 18 個月內耗盡現金。
這家曾經的疫苗明星能否重新站起，未來取決於研發中的疫苗是否成功，以及新冠疫苗接種率是否提高。但在川普政府對疫苗技術的質疑聲浪中，莫德納的復甦之路恐怕比想像中更加崎嶇。
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