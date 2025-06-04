川普2.0掀疫苗懷疑論 莫德納從抗疫明星淪為政治棄兒

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-04 06:10

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據《華爾街日報》(WSJ) 報導，生技公司莫德納 (MRNA-US) 面臨前所未有的經營危機。這家 mRNA 疫苗先驅不僅痛失 7.66 億美元政府合約，股價更從 2021 年高峰 484 美元暴跌至 25 美元。過度依賴單一技術的策略，讓它在政治風向轉變下格外脆弱。

莫德納曾是川普第一任期的寵兒，如今卻在川普2.0時代成為疫苗政策轉向的最大受害者。 (圖:Shutterstock)

川普重返白宮後，美國疫苗政策出現 180 度大轉彎。長期對疫苗持懷疑態度的美國衛生部長小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 公開表示包括 mRNA 疫苗在內的某些呼吸道疾病疫苗「從未有效」，並宣布美國疾病管制與預防中心 (CDC) 將不再例行建議孕婦和兒童接種新冠疫苗。

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今年以來，美國衛生及公共服務部已取消兩筆總計 7.66 億美元的莫德納合約，原本用於開發 H5N1 禽流感等大流行性流感疫苗。政府表示該疫苗「在科學或倫理上都不合理」，並稱 mRNA 技術「仍未經充分測試」。

對此，莫德納發言人回應稱：「疫情期間的結果已經證明一切，包括已證實的有效性，以及在全球超過 10 億人身上建立的安全性紀錄。」

5 月 20 日，美國食品藥物管理局 (FDA) 發布更嚴格的新冠疫苗核准框架，要求新疫苗必須經過隨機對照試驗。5 月 21 日，莫德納撤回了流感 - 新冠聯合疫苗的 FDA 申請，分析師認為這可能是因為未達到新標準。

上周五，FDA 批准莫德納新一代低劑量新冠疫苗時，核准範圍僅限於年長者和 12 至 64 歲有健康風險的族群，這也重創了該公司的銷售潛力。莫德納股價已從 2021 年高峰的 484 美元暴跌至約 25 美元，今年來跌幅達 35%。

與輝瑞 (PFE-US) 等擁有多元產品線的競爭對手相比，莫德納目前僅有三種已獲核准的疫苗，過度依賴 mRNA 技術成為致命傷。金融公司 Mizuho 的醫療保健策略師 Jared Holz 指出：「他們為戰爭造了一輛坦克，現在戰爭結束了。在我看來，他們真的不再有生意可做了。」

在疫情前，莫德納沒有任何 FDA 核准產品。2020 年作為川普「曲速行動」(Operation Warp Speed) 的一部分，它獲得數十億美元開發新冠疫苗，連續兩年營收達到近 200 億美元。但莫德納的新 mRNA 產品開發進展緩慢，推出 RSV 疫苗又難以獲得市占。

面對困境，莫德納正削減成本，2024 年已削減 20% 研究費用，今年承諾再砍 10 億美元支出。值得注意的是，該公司的帳面現金從去年底的 95 億美元降至今年 3 月底的 84 億美元。Holz 警告，莫德納必須籌資或發債，否則將在 18 個月內耗盡現金。