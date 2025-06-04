〈美股盤後〉華爾街收高費半勁揚2.7% 輝達領漲科技股市值登冠

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-06-04 05:23

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美股四大指數周二收高(圖：Reuters/TPG)

白宮周一表示，美國總統川普與中國國家主席習近平預計本周通話。幾天前，川普曾指控中國違反日內瓦協議，未按承諾降低關稅與貿易限制。北京則表示將維護自身利益，稱美方指控毫無根據。

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據《路透》檢視的一封草擬信件，川普政府希望各國在周三前提出最佳貿易談判方案，官員們正試圖在自訂的五周期限前，加速與多方的貿易談判。

今年 5 月，由於川普放軟對貿易的強硬立場，帶動風險資產回升，標普 500 與以科技股為主的那斯達克指數雙雙出現 2023 年 11 月以來最大單月漲幅。

輝達周二收漲 2.8%，市值升至 3.45 兆美元，超越微軟 (MSFT-US) 的 3.44 兆美元，成全球市值最高的上市公司。

經濟數據方面，周二走勢伴隨經濟合作與發展組織 (OECD) 下調對美國的增長前景。OECD 現在預期美國經濟在 2025 年僅增長 1.6%，低於此前的 2.2%。

OECD 指出，關稅與政策不確定性是經濟前景下修的關鍵因素之一。

美國勞工部一項報告顯示，4 月職缺數量上升，但裁員也有所增加，反映出勞動市場正在放緩，顯示關稅已開始影響經濟前景。

4 月工廠訂單大幅下滑，反映出在預期加徵關稅前的「搶先備貨」效應消退。美國商務部普查局的數據顯示，4 月工廠訂單下降 3.7%，而 3 月為未經修正的躍增 3.4%。

本周五公布的每月就業報告，將進一步揭示貿易不確定性對美國這個全球最大經濟體的影響。

市場等待川習本周通話的同時，歐盟批評川普打算將鋼鐵關稅提高至 50% 的舉措，稱此舉「破壞了與美方的談判」。歐盟一名發言人表示，該區域組織已「準備好祭出報復措施」。

美股周二 (3 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 214.16 點，或 0.51%，收 42,519.64 點。

那斯達克指數上漲 156.34 點，或 0.81%，收 19,398.96 點。

S&P 500 指數上漲 34.43 點，或 0.58%，收 5,970.37 點。

費城半導體指數上漲 131.62 點，或 2.72%，收 4,964.40 點。

NYSE FANG + 指數上漲 94.33 點，或 0.68%，收 14,054.51 點。

輝達領漲標普半導體板塊齊漲。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.60%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.78%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.69%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.45%。

台股 ADR 幾乎收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.42%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.36%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.25%。

企業新聞

博通 (AVGO-US) 新版資料中心交換器晶片 Tomahawk 6 已於上周末開始出貨，預計 7 月將廣泛供應，目標在快速成長的 AI 運算市場搶占更大商機。

Meta(META-US) 與星座能源 (Constellation Energy)(CEG-US) 簽署了為期 20 年的核電購買協議，延續了科技巨頭與產業聯手以滿足資料中心日益增加的電力需求趨勢。

零售商 Dollar General(DG-US) 在公布優於預期的營收數字後，上調全年銷售預測，帶動股價大漲逾 15%。

圖像分享平台 Pinterest(PINS-US) 股價勁揚 3.8%，因摩根大通 (JPMorgan) 將其股票評級由中立上調至增持。

社群媒體平台 Reddit(RDDT-US) 股價跌逾 1%，據網站 Downdetector.com，該平台周二一度有逾 29,000 名用戶無法使用。

經濟數據

OECD 下修今年全球經濟成長率至 2.9%，此前為 3.1%

OECD 估今年美國經濟成長率僅 1.6%，明年 1.5%

美國 4 月 JOLTS 職缺數增 19.1 萬，達 739.1 萬，高於預期

華爾街分析

Northlight 資產管理公司投資長 Chris Zaccarelli 表示，「對投資人而言，最重要的是政府不會祭出遠高於預期的關稅並長期維持，因為那樣幾乎肯定會導致經濟衰退。」

「美國與中國、英國、日本、歐盟等多個貿易夥伴積極談判，讓投資人更樂觀地認為我們有望避免衰退。」

CFRA Research 資深股票分析師 Angelo Zino 表示，「昨天開始有傳言說川普和習近平將會通話，而晶片議題很可能會被納入討論。」

「考量到輝達目前幾乎被排除在中國市場之外，任何相關討論都更可能有利於輝達與晶片產業，而非帶來負面衝擊。」