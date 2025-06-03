小資戶年增3倍！彰銀「千元小心基」定期定額手續費優惠 證券下單回饋最高588元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-03 16:39

‌



彰化銀行 (2801-TW）繼去年推出「千元小心基」定期定額，搭配「小資 0 負擔」優惠活動，廣受年輕族群好評與熱烈迴響，活動推出一年以來參與客戶數較初期成長 3 倍，為加碼回饋，近期持續增加「小資 0 負擔」活動標的，精選多檔境內外基金，提供多樣幣別選擇；同時推出「證券下單呷百二 下單回饋我發發」活動，凡符合活動條件者，即可獲得「發財金」最高新台幣 588 元。

小資戶年增3倍！彰銀「千元小心基」定期定額手續費優惠 。(圖：彰銀提供)

彰化銀行表示，面對不確定性升高的投資環境，「千元小心基」定期定額活動切中小資族理財需求，提供分批進場、長期累積的投資策略，有效平抑市場震盪風險。自去年 4 月開始結合 e 財寶數位存款推出以來，除了降低基金申購門檻至新臺幣 1,000 元外，也搭配指定基金定期定額享 0 元手續費優惠，活動推出一年以來參與客戶數較初期成長 3 倍，單月交易金額更大幅躍升 10 倍，顯見年輕族群對小額理財的高度關注與實際行動力。

‌



「千元小心基」活動主打「數位化、低門檻」特色，只需新台幣 1,000 元起，即可透過彰銀個人網銀或 ChiaBo App 輕鬆啟動定期定額投資，另搭配「小資 0 負擔」活動指定基金每次扣款金額等值新臺幣 10 萬元以內可享 0 手續費優惠，不限筆數、不限扣款天數，可複選指定每月任一日，遇假日順延，讓客戶自由選擇扣款好時機。

「小資 0 負擔」活動標的，精選多檔境內外基金，涵蓋債券型、平衡型、多重資產、科技、貴金屬、台股 ETF 連結基金、全球股票等主題，幣別則提供美元、歐元、人民幣、日圓、南非幣、台幣等多樣選擇，滿足不同風險偏好和投資目標的客戶需求。

此外，彰化銀行也推出「證券下單呷百二 下單回饋我發發」活動，凡符合活動條件者，即可獲得「發財金」最高新臺幣 588 元。

彰化銀行表示，本次優惠活動自即日起至 114 年 11 月 30 日止，符合 113 年 12 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日止成功完成線上開戶者，並於 114 年 12 月底前透過線上平台 (證券下單網頁或手機淘金王 APP) 台股交易 (不含定期定額申購) 累積扣款達 120 萬以上者，享最高 588 元下單手續費抵用金。