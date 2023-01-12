無畏股債雙殺 醫療、資源兩產業基金績效逆勢繳出正報酬

歷經股債動盪的虎年，但仍有基金逆勢繳出亮眼的正報酬的績效，統計虎年共有 11 檔產業基金績效超過 1 成，產業以資源及醫療為主，法人認為，儘管兔年市場變數仍多，但醫療股仍有望延續虎年氣勢繼續維持正報酬。

觀察這 11 檔基金，績效前三強分別為 PGIM 保德信全球資源基金，虎年報酬率約 3 成，安聯全球油礦金趨勢基金的 25.72% 居次，德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金的 22.7% 排名第三。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，市場普遍預期全球將面臨經濟衰退，從歷史數據分析來看，醫療產業營收的成長動能，主要源自創新藥品上市，以及專利權過期藥品件數多寡對營收的影響，與 GDP 變動率關聯性低。

從資金流來看，去 (2022) 年市場資金持續流入醫療產業，共同基金持有醫療產業的相對比重也逐漸恢復到 2014 年水準，在 2020 年至 2022 年期間，醫療服務產業為共同基金加碼幅度最顯著的產業，預料其他醫療次產業仍有加碼空間。

江宜虔表示，目前大型藥廠與生技業透過新療法如 mRNA 癌症疫苗、細胞治療、基因療法、蛋白質降解藥物、肥胖症藥品、雙特異性抗體藥物等，帶動整體獲利居高不墜。

受新冠疫情影響，去年美國新藥審核件數創下近 6 年來相對低水位，隨著疫苗的普及讓疫情對全球威脅性降低，目前 FDA 審核態度維持高度彈性，大致傾向以鼓勵態度審核藥品，有利產業成長。

以產業別來看，相對看好：預期結合防禦特性與高端科技優勢的生技、製藥與健護器材三大次產業，今年的股價成長潛力將維持強勁，而疫情期間產生的遞延醫療需求，也有利提升今年整體醫療服務次產業的獲利能見度。