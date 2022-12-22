加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/12/21）

野村腳勤觀點：

●需求放緩但擴產持續，ABF 漲價或暫緩

過去兩年 ABF 載板漲價逾 5 成，主要受惠於 5G、AI 等新應用爆發使得產能供不應求，以及供應鏈吃緊導致原物料上漲並轉嫁至產品價格，然而展望 2023 年，我們認為 ABF 漲價題材很可能將暫緩，主要在於當前供應鏈已明顯舒緩且國際原物料價格已出現下滑趨勢，此不再是漲價的原因之一，至於供需端上 PC 的庫存仍高，全球經濟成長亦面臨放緩，廠商能否順利轉移產能將是未知數。另外很重要的是，明年下半年許多 ABF 大廠將有新產能開出，日本及台灣亦有新的競爭廠商加入，預計將造成短期供給大幅增加，可能會見到供大於求的狀況。當然長期而言，半導體快速發展下，ABF 的供需缺口仍在，廠商擴產也是必行之事，但就 2023 年而言，企業獲利勢必會面臨壓力。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨持續下降：美國 11 月 CPI 下降至 7.1%，優於預期 7.3%，仍將持續緩步下滑中

（二）升息步伐放緩：聯準會 12 月升息降為兩碼，後續可望更為趨緩，進入尾聲

（三）中國逐步解封：中國陸續開放疫情管控政策，經濟活動可望逐步朝向復甦方向

●大盤利空因素：

（一）終端利率上升：雖升息幅度可望趨緩，惟聯準會鷹派態度持續，終端利率高點上調至 5% 以上

（二）消費需求不強：美國銷售旺季僅正常表現，庫存調整狀況略不如預期

（三）中國經濟不確定性：雖中國陸續鬆綁管控政策，惟疫情出現擴散狀況，短期經濟或將受衝擊

●通膨下降惟需求不振，經濟放緩壓力大

聯準會 12 月如預期將升息幅度縮為 2 碼，只是鷹派立場維持不變，升息週期也將變得更高更久，預估上半年市場將因此變得波動。消費端方面，第四季傳統旺季的品牌促銷有助於降低庫存水位，但目前看起來消費力道略低於預期，庫存去化結束時程可能會較預估略晚一些。中國方面，長期而言鬆綁管制措施有利於經濟復甦，只是短期恐將先面臨疫情加劇的經濟陣痛期。基於上述狀況，確實市場的利空都在逐步好轉，但沒辦法馬上反應在實體經濟上，因此對於明年經濟放緩及企業獲利衰退的疑慮仍持續加大，在市場試圖尋找底部區間的情況下，預計指數恐呈震盪格局。我們認為，投資上建議聚焦在 2024 年或更長期的科技趨勢產業，如：Design Service、IP、Server 等。

各期間績效表：（％）

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