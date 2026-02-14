據《藍鯨新聞》周六（14 日）報導，消息人士表示，字節跳動晶片研發團隊目前核心集中於晶片設計環節，圍繞公司自身業務展開專用硬體定制與最佳化，面向雲端場景研發多款採用先進半導體工藝的複雜晶片，以提升性能、降低算力成本。

據《IT 之家》報導，就在本月早些時候，另有消息稱，字節跳動正持續推進自研晶片戰略，晶片研發團隊規模已悄悄擴充至千人以上，僅 AI 晶片研發人員就超過 500 人，CPU 團隊約 200 人。