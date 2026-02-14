鉅亨網編譯鍾詠翔
知情人士透露，字節跳動晶片研發團隊將開始規模化招聘，招聘城市涵蓋北京、上海、深圳等，所需職位包括晶片架構、soc 設計等。
據《藍鯨新聞》周六（14 日）報導，消息人士表示，字節跳動晶片研發團隊目前核心集中於晶片設計環節，圍繞公司自身業務展開專用硬體定制與最佳化，面向雲端場景研發多款採用先進半導體工藝的複雜晶片，以提升性能、降低算力成本。
「目前字節晶片團隊已實現多次一版成功流片，早期多個項目進入量產部署階段，覆蓋多個主流先進工藝節點，整體研發與落地節奏穩步推進。」
據《IT 之家》報導，就在本月早些時候，另有消息稱，字節跳動正持續推進自研晶片戰略，晶片研發團隊規模已悄悄擴充至千人以上，僅 AI 晶片研發人員就超過 500 人，CPU 團隊約 200 人。
公開報導顯示，字節跳動晶片業務始於 2020 年，目前已形成四大產品線，總結如下：
AI 晶片主要用於豆包大模型推理；
伺服器 CPU 面向資料中心通用計算；
VPU（影片處理單元）服務於影片解碼與內容審核；
DPU（數據處理單元）專注於資料中心網絡優化。
《路透社》亦報導字節跳動計劃在 3 月底前獲得晶片樣片，該晶片專為 AI 推理任務設計，今年計劃至少生產 10 萬片；消息還稱字節跳動希望逐步將產量提升至最高 35 萬片。
