鉅亨美股雷達： 美光財測遜預期 大摩喊加碼特斯拉

美股重要看點：

美將公布第三季 GDP、失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.642%。美股期貨週四 (22 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.08%，標普 500 期貨跌 0.06%，那斯達克 100 期貨跌 0.06%。

摩根士丹利首席固定收益策略師 Jim Caron 週三 (21 日) 表示，對於聯準會 (Fed) 官員想在多大程度上，打擊 40 多年來最嚴重的通膨，市場並未能做好準備。

Caron 預計，除非發生戲劇性的事情，不然聯準會將在一段時間內將利率保持在 5.25%，以確保通膨獲得控制。「我認為升息周期並未充分反映在價格上。市場反映的是，人們預期利率會下降，我認為我們需要聽取央行官員的意見，以及他們對通膨的擔憂。」

距離 2023 年到來只剩幾個交易日，美股看來即將交出逾 10 年來最差表現，展望來年，分析師說雖然連兩年收黑的情況很罕見，從 1928 年到 2021 年之間發生機率不到 10%，但在 Fed 努力打消市場救市預期的情況下，投資人不得不謹慎以對。

華爾街策略師紛紛警告，投資人不該期待明年出現「Fed 賣權」(Fed put，指 Fed 會在股市大跌時出手救市) 的可能性。

Crossmark 全球投資公司首席市場策略師 Victoria Fernandez 表示，Fed 明年將允許經濟陷入「淺碟型衰退」，不會一看到經濟衰退救跳出來救市。

Aptus 資本顧問經理人 David Wagner 預測，美股明年的痛苦和波動可能減輕，但不代表會出現正報酬率。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國第三季 GDP 季增率 (%)，預估 2.9，前值 2.9

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 21.1

重要個股動態：

由於電子產品和晶片需求下滑，美國最大記憶體晶片廠美光 (Micron) 上季營收幾乎腰斬並且由盈轉虧，本季財測也不如市場預期，並宣布 2023 年裁員約 10%。

Mehrotra 表示，「2023 一整年的獲利仍充滿挑戰」。美光接下來除了裁員 10% 以外，還將削減主管薪資、停發全公司獎金，並暫停執行庫藏股。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

摩根士丹利分析師懷疑，大型汽車公司是否在對電動車視而不見，並將此視為特斯拉 的買進機會。摩根士丹利給予特斯拉「加碼」評級，目標價 330 美元。

分析師表示，特斯拉希望利用其成本和規模優勢作為競爭力量。「特斯拉從中國開始降價，我們預期這波降價潮會快速蔓延至歐洲和美國。雖然降價本質上是循環的，但電動車價格下降對進入下一步的大規模採用非常重要，這也會抑制許多想與特斯拉競爭的企業所能獲得的回報。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

通用汽車 (GM-US) 周二 (20 日) 宣布，將在北美召回 14 萬輛雪佛蘭 Bolt 電動車，因為前座的地墊有起火的可能性。

通用表示，此次召回涵蓋 2017 年至 2023 年款的雪佛蘭 Bolt 電動車，大約 12 萬輛美國車和 2 萬輛加拿大車會受此回召回行動影響。