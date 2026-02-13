〈貴金屬盤後〉黃金、白銀回神 CPI重燃降息預期
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周五 (13 日) 上漲逾 2%，本周周線也收高，主因是美國最新通膨數據比預期疲軟，助長聯準會 (Fed) 今年降息的希望，也抵銷本周稍早強勁就業報告帶來的疑慮和賣壓。
獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「在周三強勁就業報告引發市場擔憂之後，1 月溫和的消費者物價指數 (CPI) 數據緩解了緊張情緒，黃金，以及尤其是白銀，正上演一波釋壓性上漲。」
美國勞工部數據顯示，1 月 CPI 比前月上揚 0.2%，低於經濟學家預期的 0.3%，12 月升幅確認不變，為 0.3%。
倫敦證交所集團 (LSEG) 數據顯示，市場參與者目前預期，Fed 今年將累計降息 63 個基點，首次降息時間點落在 7 月。
黃金本身不孳息，在低利率環境中通常表現良好。
周三的數據顯示，美國 1 月非農就業人口新增 13 萬人，遠勝分析師所估的增加 7 萬人。
農曆春節即將到來，中國黃金需求依然強勁，印度市場則轉為折價。
澳盛銀行 (ANZ) 分析師將黃金第 2 季黃金價格預測從每盎司 5400 美元，上修至每盎司 5800 美元 / 盎司，凸顯黃金作為保險資產的吸引力。
其他貴金屬交易
