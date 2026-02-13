鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-14 07:14

黃金周五 (13 日) 上漲逾 2%，本周周線也收高，主因是美國最新通膨數據比預期疲軟，助長聯準會 (Fed) 今年降息的希望，也抵銷本周稍早強勁就業報告帶來的疑慮和賣壓。

〈貴金屬盤後〉黃金、白銀回神 CPI重燃降息預期 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價上漲 2.1%，報每盎司 5022.06 美元，前一天曾下跌約 3% 並觸及將近一周低點。

4 月交割的黃金期貨上漲約 2%，報每盎司 5046.30 美元。

黃金本周上漲 1.2%。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「在周三強勁就業報告引發市場擔憂之後，1 月溫和的消費者物價指數 (CPI) 數據緩解了緊張情緒，黃金，以及尤其是白銀，正上演一波釋壓性上漲。」

美國勞工部數據顯示，1 月 CPI 比前月上揚 0.2%，低於經濟學家預期的 0.3%，12 月升幅確認不變，為 0.3%。

倫敦證交所集團 (LSEG) 數據顯示，市場參與者目前預期，Fed 今年將累計降息 63 個基點，首次降息時間點落在 7 月。

周三的數據顯示，美國 1 月非農就業人口新增 13 萬人，遠勝分析師所估的增加 7 萬人。

澳盛銀行 (ANZ) 分析師將黃金第 2 季黃金價格預測從每盎司 5400 美元，上修至每盎司 5800 美元 / 盎司，凸顯黃金作為保險資產的吸引力。

其他貴金屬交易