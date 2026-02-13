search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

〈貴金屬盤後〉黃金、白銀回神 CPI重燃降息預期 

鉅亨網編譯余曉惠

黃金周五 (13 日) 上漲逾 2%，本周周線也收高，主因是美國最新通膨數據比預期疲軟，助長聯準會 (Fed) 今年降息的希望，也抵銷本周稍早強勁就業報告帶來的疑慮和賣壓。

cover image of news article
〈貴金屬盤後〉黃金、白銀回神 CPI重燃降息預期    (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨價上漲 2.1%，報每盎司 5022.06 美元，前一天曾下跌約 3% 並觸及將近一周低點。
  • 4 月交割的黃金期貨上漲約 2%，報每盎司 5046.30 美元。
  • 黃金本周上漲 1.2%。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「在周三強勁就業報告引發市場擔憂之後，1 月溫和的消費者物價指數 (CPI) 數據緩解了緊張情緒，黃金，以及尤其是白銀，正上演一波釋壓性上漲。」

美國勞工部數據顯示，1 月 CPI 比前月上揚 0.2%，低於經濟學家預期的 0.3%，12 月升幅確認不變，為 0.3%。

倫敦證交所集團 (LSEG) 數據顯示，市場參與者目前預期，Fed 今年將累計降息 63 個基點，首次降息時間點落在 7 月。

黃金本身不孳息，在低利率環境中通常表現良好。

周三的數據顯示，美國 1 月非農就業人口新增 13 萬人，遠勝分析師所估的增加 7 萬人。

農曆春節即將到來，中國黃金需求依然強勁，印度市場則轉為折價。

澳盛銀行 (ANZ) 分析師將黃金第 2 季黃金價格預測從每盎司 5400 美元，上修至每盎司 5800 美元 / 盎司，凸顯黃金作為保險資產的吸引力。

澳盛同時指出，白銀雖然仍然受到強勁投資需求的支撐，但由於工業買家對高價望而卻步，近期跑贏黃金的動能可能會減弱。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 3.4%，報每盎司 77.70 美元，前一日上急跌 11%。白銀本周下跌，跌幅為 0.3t%。
  • 現貨白金上漲 3.8%，報每盎司 2075.93 美元。
  • 現貨鈀金上漲 3.6%，報每盎司 1674.50 美元。
  • 白金鈀金周線都收黑。

文章標籤

貴金屬黃金金價白銀銀價Fed降息聯準會通膨CPI就業

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金5031.792.28%
現貨白銀76.962.39%
現貨鈀金1688.254.42%
現貨白金2060.853.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty