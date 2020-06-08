本週操盤筆記：Fed 6月利率決議、拉加德歐洲議會聽證、EIA原油庫存

本週操盤筆記 (0608-0612)：

1.Fed 公布 6 月利率決議：

台北時間週四 (11 日) 凌晨 2 時，聯準會 (Fed) 將公布 6 月利率決議，市場預期，Fed 將維持利率走廊在 0.0% 至 0.25% 區間不變，繼續將利率維持在歷史低檔水平，且預期將維持無限 QE 購債計劃不變。

市場經濟學家關注 Fed 是否就「殖利率曲線控制」一事提供更多前瞻指引，因先前 4 月 Fed 利率會議紀要顯示，Fed 內部已經開始討論下一階段的利率框架，並首提「殖利率曲線控制」的政策手段，以說服市場 Fed 將會長期將利率維持在低檔水平。

「殖利率曲線控制」指的是，Fed 承諾針對某關鍵天期的美債殖利率設置一個購買的殖利率區間，例如將 10 年期美債殖利率設置在 0.80% 至 1.0% 的目標購買區間，這即代表 Fed 承諾將以這個目標區間，無限買進所有市場賣出的美債，而透過這種方式，即可以控制住利率走高，且因為有 Fed 買盤鞏固，市場也不會以更高的殖利率價格賣出手中公債。

由於在新冠疫情的壓力下，美國財政部正在以史無前例的速度大舉發債，為手中的財政刺激和紓困政策籌資，那麼在美債供給將大增的前景下，事實上美債殖利率正具有一定的上漲風險，這對要維持低利率的 Fed 來說，即構成了利率控制之壓力，但透過「殖利率曲線控制」的承諾來拉升市場信心，那麼 Fed 即可以攜手市場共同控制利率，Fed 自身即可能不需要太過度擴張資產負債表。

2. 歐洲央行總裁拉加德發表談話：

週一 (8 日) 歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德將在歐洲議會的經濟與貨幣事務委員會，出席線上聽證會，市場關注，拉加德將對歐元區的經濟前景與 ECB 下半年貨幣政策，來向議會作展望報告。

經濟方面，ECB 在上週一份最新的經濟展望報告中預估，歐元區今年 GDP 將衰退 8.7%、而 2021 年及 2022 年則分別可望成長 5.2% 與 3.3%，拉加德上週亦表示，估計歐元區經濟將有望在 Q3 出現反彈。

貨幣政策方面，拉加德上週亦曾表示，ECB 正在研究購買債券的範疇與資格，但 ECB 內部仍尚未討論是否購買垃圾債，ECB 將會繼續觀察市場局勢而定。

3.EIA 原油庫存：

上週美國能源資訊局 (EIA) 公布原油庫存意外減少 207.7 萬桶，市場原預期為增加 303.8 萬桶，顯示先前一波的油價大跌，持續令美國頁岩油商被迫減產。

展望原油後市，OPEC+ 已於上週六 (6 日) 同意延長減產協議至 7 月底；OPEC+ 先前協議自 5 月 1 日起，在 5 月及 6 月每天減產石油 970 萬桶，而根據新協議，OPEC+ 7 月將繼續減產每日 960 萬桶。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 認為，上週六 OPEC+ 達成的協議是一個積極的進展，除非出現第二波疫情，否則它將成為能源行業快速復甦的支柱。

4. 中國舉行海南自貿港建設記者會：

週一 (8 日) 中國國務院將舉行海南自貿港建設記者會，中國國家發改委副主任、中國財政部副部長等高階官員都將出席，將對海南自貿港建設方案，提供更多發展藍圖與回答媒體提問。

中國國務院上週一 (1 日) 公布了《海南自由貿易港建設總體方案》，以貿易自由化、便利化為重點，祭出貨物貿易基本「零關稅」制度安排、鼓勵海外企業註冊享有稅收優惠等開放性措施。

該項建設方案在 2018 年 4 月由中國國家主席習近平提出，共以三階段目標進行，包含 2025 年初步建立以貿易自由便利、投資自由便利為重點的自由貿易港政策制度體制，待體系運作成熟後，2035 年成為中國開放型經濟新高地，最後在 21 世紀中葉全面建成具高度國際影響力的高水平自由貿易港。

根據中國國務院發布公告，2025 年前重點任務圍繞在貿易及投資便利化之上，包含實行部分進口商品零關稅、減少跨境服務貿易限制，以及加快金融業對外開放等。

其中，零關稅清單內容將根據實際需求和監管條件進行調整，主要針對海南島內旅遊交通運輸用設備、生產加工活動原物料，以及居民消費進境商品實行正面清單管理，並對不受國家禁止或免稅的企業進口自用設備實施零關稅負面清單管理。