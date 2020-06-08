〈美股早盤〉經濟重啟樂觀+原油減產延長 道瓊早盤續漲逾200點

隨著經濟重啟後航空旅遊需求回溫，近日來航空類股呈大幅反彈的局勢，美國四大航空公司美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 及西南航空 (LUV-US)，於週一 (8 日) 早盤分別上漲 5.44%、5.12%、5.97%、及 3.14%。

此外，OPEC+ 於週六 (6 日) 達成了延長減產的協議，預期將持續促進全球原油市場的平衡，刺激西方石油公司 (OXY-US) 股價於週一 (8 日) 早盤上漲 8.13%。

市場持續對於經濟重啟抱持樂觀態度，再加上上週五 (5 日) 所公佈的非農就業報告遠優於預期，週一 (8 日) 美股早盤延續上週的漲勢，道瓊指數上漲超過 200 點。

美中貿易關係進展

美國總統川普週五 (5 日) 向中國和歐盟施壓，要求撤銷對美國龍蝦的關稅，否則會對其採取報復性措施。川普還指派美國白宮貿易顧問納瓦羅，研究對歐盟汽車和未指定中國產品的懲罰性關稅。

OPEC+ 石油減產

OPEC 及其盟國週六 (6 日) 同意，延長減產協議至 7 月底，以持續平衡全球原油市場，這一協議已經在視訊會議上完成，OPEC+ 先前達成歷史性協議，自 5 月 1 日起，在 5 月及 6 月每天減產石油 970 萬桶，根據新的協議，7 月將繼續減產每日 960 萬桶。

OPEC+ 對於有國家不遵守減產並不滿意，因此要求，在 5 月至 6 月無法實現 100% 減產的國家，將需要在 7 月至 9 月進行補償。減產計劃將於未來每個月進行審查，直到 2020 年 12 月，下一次會議定於 6 月 18 日舉行。

截至台北時間週一 (8 日) 22 時許：

道瓊指數上漲 218.28 點或 0.81%，暫報 27329.26 點

那斯達克上漲 16.08 點或 0.16%，暫報 9830.16 點

標普 500 上漲 12.47 點或 0.39%，暫報 3206.40 點

費半上漲 2.93 點或 0.15%，暫報 2006.69 點

台積電 ADR 上漲 0.47% 至每股 55.48 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.909%

紐約輕原油下跌 1.72% 至每桶 38.87 美元

布蘭特原油下跌 1.42% 至每桶 41.70 美元

黃金上漲 0.67% 至每盎司 1694.25 美元

美元指數下跌 0.18% 至 96.743 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤上漲 3.25%，達 914.00 美元。

特斯拉股價今年以來上漲近 110%，資產管理公司 Ascent Wealth Partners 董事 Todd Gordon 認為，這波漲勢正在醞釀更大的反彈動能，股價有望突破 1000 美元大關。

若要利用這股漲至 1000 美元的力道，Gordon 建議投資人買入 8 月 21 日到期的 1000 美元看漲期權，並賣出 1050 美元的看漲期權，他說到這 50 美元的價差成本約為 1300 美元左右。

惠普 (HPQ-US)

惠普早盤上漲 1.72%，達 17.71 美元。

惠普股價於今年以來下跌 15%，該公司董事 Robert R. Bennett 及 CEO Enrique Lores 於近日來在市場上購買惠普股票，為該公司自 2015 年 12 月以來，首次的內部人股票購買交易。Bennett 於 5 月 29 日及 6 月 2 日，以 1 百萬美元購買了 6.7 萬股，平均每股價格為 14.99 美元。

CEO Lores 則於 6 月 2 日，以 20.74 萬美元購買 1.35 萬股的惠普股票，平均每股價格為 15.36 美元，為 Lores 自 2015 年 11 月以來首次購買自家公司股票。

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤上漲 0.82%，達 2503.14 美元。

RBC Capital 分析師 Mark Mahaney 於週一 (8 日) 上調亞馬遜的股票目標價，由每股 2700 美元調高至每股 3300 美元，為華爾街分析師中的最高目標價，並將股票維持在「優於大盤」的評級。

Mahaney 表示，受到新冠疫情的影響，促使電子商務業績大幅成長，且預期消費者的購物習慣將發生持續性的改變。由於亞馬遜為全球電子商務產業的龍頭，預期將受惠於產業趨勢的改變成為最大贏家。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

針對上週所公佈的非農就業報告，Capital Economics 經濟學家 Michael Pearce 表示，5 月份非農就業人口增加了 250 萬人，雖然仍無法彌補自 2 月份以來大規模的失業潮，但由於先前市場普遍預估，5 月份的就業人口仍將呈減少趨勢，因此，就業人口的增加，顯示整體經濟活動的恢復速度，較預期來得快速且顯著。

Rabobank 的策略師 Richard McGuire 表示，維持在低點的債券殖利率、加上 OPEC+ 達成減產協議，市場預期全球經濟將有望盡速回歸至疫情前的水準。此外，近日來投資人的樂觀情緒亦不受到各種風險因素的影響，包括：經濟復甦過程的不確定性、第二波疫情爆發的風險、持續升溫的美中緊張關係、以及美國的示威抗議活動。