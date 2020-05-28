Fed褐皮書：美國經濟活動急劇收縮 企業對復甦前景悲觀

週三 (27 日) 美國聯準會釋出最新《褐皮書》報告顯示，新冠肺炎 (COVID-19) 在過去幾週嚴重損害美國經濟，經濟活動大幅下降，造成慘烈的失業率和公司倒閉景況；多數企業對潛在經濟復甦步調感到悲觀。

聯準會在《褐皮書》的調查中提到：「所有地區的經濟活動皆有所下降，多數地區經濟現況都在急劇下降，反映 COVID-19 大流行帶來的衝擊。」

該報告由堪薩斯聯準銀行編輯而成，內容是基於截至 5 月 18 日由聯準會 12 個轄區收集的訊息編撰。

在聯準會 12 個轄區中，大多數地區皆通報經濟活動急遽下降，由於調查期間仍有大部分店家因疫情暫時歇業，消費者支出也進一步下降。

前景悲觀

《褐皮書》調查顯示，社交距離準則和強制性的商業封鎖政策導致許多店家關閉，各地區就業率持續下滑，「大多數地區就業流失慘重」。

報告寫道：「儘管許多人表示，希望企業重新營運後整體經濟活動有所改善，但前景仍然壟罩著高度不確定性，多數人對經濟復甦步調感到悲觀。」

儘管如此，投資者仍在疲軟的經濟數據中尋找最終的經濟復甦跡象。《褐皮書》悲觀的報告發布後，美股依然走高，聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 認為經濟可能已經觸底。

Bullard 週二 (26 日) 表示：「我認為 4 月可能是史上最糟的月份，因為當時聯準會許多轄區都實施防疫封鎖命令，人們待在家中的頻率最高。」

在《褐皮書》發布前不久， Bullard 指出，美國經濟已經度過最糟糕的情況，新冠肺炎疫情的主要衝擊集中在第 2 季，他更預估美國失業率在年底前降到 10% 以下。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三 (27 日) 也表示，美國經濟可能在 5 月或 6 月觸底，下半年將出現強勁復甦。

失業率創新高

在過去的兩個月中，為防疫而實施的封鎖措施已使得超過 3,800 萬名美國人失業，並導致第一季 GDP 急遽收縮 4.8%，經濟學家估計第二季 GDP 降幅將更大。

失業率再創新高，多個州從一個月前的記錄低點飆升至記錄高點。

各州失業率 (來源：彭博社轉自美國勞工部)

美國國會 3 月份通過立法，允許各州延長失業補助金，並提供每週 600 美元的補助金，以補充那些在 7 月底到期的失業救濟金。

《褐皮書》報告指出，由於旅行和遊玩活動大幅減少，休閒觀光領域的消費者支出降幅最為嚴重。

Fed 表示，聯邦政府的「薪資保護計劃」已幫助許多企業完全避免或縮減裁員規模，儘管零售業、休閒觀光業的就業率持續下降中。

工資物價不平衡

《褐皮書》同時指出，過去這段期間工資漲跌不一，部分公司削減員工薪資，而另一部分公司則臨時性調漲基本員工薪資或與失業保險。

和工資一樣，物價亦出現不平衡的情況。由於需求疲軟拖累售價，幾個地區皆通報商品價格下跌；但是因為供應鏈中斷，部分生鮮雜貨受益於強勁需求而上漲，包括肉類和新鮮水果等。

美國整體物價近期呈下滑趨勢。4 月份消費者物價指數下滑 0.8%，與 2008 年 12 月相同，是自 1947 年以來的最大跌幅。

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