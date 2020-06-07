股市是對的？就業數據讓V型復甦信心重現

5 月美國非農就業人口出現驚人增長，這重新點燃了人們的希望，認為經濟衰退可能沒有看上去那麼糟糕，可能很快就會有大批勞工重返工作崗位，帶來更廣泛的經濟大幅復甦。

華爾街經濟學家原本預計 5 月非農就業人口將減少約 800 萬，但數據公布，反倒增加了 250 萬。原本市場預估的失業數據是 19.5%，這將創下大蕭條以來最糟，但這一數字卻降到了 13.3%。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 之前點出了就業市場早期復甦現象，並在週五報告中說，預計 6 月失業率還將進一步下降，這促使高盛重新評估對失業率的預測。高盛此前預計，今年的失業率將達到 15%。

Hatzius 原本對 5 月就業人口預測是將減少 725 萬人，他還是比較樂觀的一位，但現在，經濟學家正在看一幅完全不同的畫面，V 型復甦似乎又重回人們的猜想之中。

加拿大皇家銀行資本市場首席美國經濟學家 Tom Porcelli 表示，目前的數據看來，5 月就業的增加可能只是開端，而這次衰退可能是美國歷史上最短的。

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 在一條推文中開始懷疑，經濟衰退是否只持續了兩個月。

如果真是如此，那麼有 3 個因素可能是原因所在，並表明股市的上漲是合理的。

首先，政府救助資金幫助緩解了裁員的擴大，其次，各州和各城市以比預期更快的速度重新開放。最後，美國經濟展現出了一種不可思議的韌性，進一步刺激了股市的上漲。

ClientFirst Strategy 主管 Mitchell Goldberg 說：「股市一直以來都是正確的。」

他表示，股票市場從高峰，以創紀錄的速度跌至熊市，再以創紀錄的速度反彈，這恰恰增強了 V 型復甦的信念。