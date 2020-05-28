Fed第三把交椅：美國經濟5月或6月觸底 認真考慮殖利率曲線控制

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三 (27 ) 表示，美國經濟可能在 5 月或 6 月觸底，下半年將出現強勁復甦，但他警告預測存在高度不確定性，Fed 正在評估一系列情境預測，並且「非常認真」考慮對公債設定特定殖利率目標，以確保借貸成本維持在谷底。

威廉斯說：「一些國家已經採用的殖利率曲線控制，我認為可作為前瞻指引和我們其他政策行動的潛在補充工具。我們正非常認真地考慮，不只分析在其他國家施行的情況，也分析是否適用於美國。」

殖利率曲線控制 (YCC) 指央行對某個關鍵天期的公債設定購買的殖利率區間，在這個目標區間無上限購買。這個方法為日本銀行 (央行) 沿用多年，並在最近被澳洲央行採納，投資人預期 Fed 也將在未來幾個月推行這項工具。

擔任紐約聯準銀行總裁的威廉斯，目前為聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 副主席，也是 12 位 Fed 聯準銀行總裁中唯一有永久投票權的。他的談話發言呼應了 Fed 副主席 Richard Clarida 上周的看法。

新冠肺炎疫情肆虐美國，約翰霍普金斯大學最新統計，美國確診病例數逼近 170 萬大關，至今超過 10 萬人不治身亡。從 3 月中旬至目前為止，因防疫封鎖措施和經濟衝擊而失業者累計達到 3860 萬人。

美國經濟 5 月或 6 月觸底

威廉斯表示，美國的經濟不景氣或許就要觸底，5 月或 6 月將是谷底，而復甦的跡象已經浮現，下半年「很有可能」強力反彈。

但他審慎地說：「我們不要忘記，這是經濟活動的極端下滑，對這個國家的人們來說是個巨大的困難。因此，即使我們看到經濟趨穩，可能還有一些回升的跡象，但我們的處境依舊非常艱難。」

威廉斯說，Fed 經濟學家正在 使用各種來源的數據，包括社群媒體和美國人開車出門的資料來掌握經濟動態，將在 6 月決策會議中發布最新預測。

威廉斯表示，疫情將對需求產生顯著影響，預料未來一年的通膨率都將維持在較低水準。

聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 同意威廉斯對經濟即將觸底的看法，他認為經濟活動的谷底或許在 4 月大規模封鎖措施實行時就已經出現。

至於殖利率曲線控制， Bullard 認為 Fed 現階段不急於推行這項工具，因為投資人已經預期低利率會維持一段時間。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁 Neel Kashkari 則強調，經濟前景仍充滿變數，「若要拯救經濟，我們終究必須戰勝病毒，但疫情發展仍充滿高度不確定性。」