本週操盤筆記(0209-0214)：中國多地復工、美中貿易第一階段降稅、鮑爾半年度聽證

本週操盤筆記 (0209-0214)

1. 中國多地開始復工：

在中國各地因新型冠狀病毒疫情蔓延，故延長企業春節假期至週一 (2 月 10 日) 陸續復工，但由於中國疫情並未明顯緩和，故各地企業復工仍有變數。

目前北京、上海、江蘇、廣東等地仍預計 2 月 10 日復工，但市場分析師認為，即使各地企業開始復工，在復工初期因部分勞工受到封省與封城限制無法準時回到工作崗位，故企業恐難在初期就恢復全面產能。

而在新型冠狀病毒疫情的衝擊下，外資普遍看壞中國 Q1 GDP 表現，高盛即估計，中國 Q1 GDP 年增率恐因新型冠狀病毒疫情而降至 4.0%、瑞銀 (USB) 則是預計降至 3.8%。

2. 美中貿易第一階段降稅：

基於第一階段貿易協議，美國將自週五 (2 月 14 日) 起對約 1200 億美元的中國進口商品降稅，將自原關稅稅率 15% 降至 7.5%，而後續美國的關稅政策，無論是再降稅或是重新拉升關稅，都將視中國第一階段貿易協商的執行狀況而定。

另外，同樣基於第一階段貿易協議，中國也將自週五 (2 月 14 日) 起對部分 750 億美元的美國進口商品降稅，將自原關稅稅率 5%、10%，降至 2.5%、5%。

3.Fed 主席鮑爾國會半年度聽證

週二 (11 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將赴國會作半年度的貨幣政策聽證報告，預計將對美國經濟展望及未來 Fed 貨幣政策作出前瞻指引。

而在鮑爾前往國會之前，Fed 已預先向市場釋出要呈交給國會的半年度報告，該報告指出，目前美國經濟成長動能仍然穩健，但是源自中國的新型冠狀病毒疫情，正成為美國經濟的「新不確定性」。

該報告並認為，由於中國經濟規模龐大，故中國經濟若遭受疫情大幅衝擊，那麼中國經濟放緩的外溢效果，就可能蔓延至美國與全球市場。

4. 美股財報週持續：

本週美股財報季持續公布，重點個股包括：Under Armour (UA-US)、CVS Health (CVS-US)、思科 (CSCO-US)、應用材料 (AMAT-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、Nvidia (NVDA-US)、Roku (ROKU-US) 將公布財報。