〈武漢肺炎疫情〉鴻海深圳廠區接受復工查核中 至今尚未收到復工通知

深圳市龍華區工業和信息化局今 (9) 日指出，鴻海 (2317-TW) 集團深圳廠區復工計劃被政府叫停為不實信息，目前查核工作進行中，不過據悉，鴻海至今日晚間 9 時尚未收到當地政府機關的復工通知書，這也意味深圳廠區明日如期復工機率並不高。

網路傳出，因為新型冠狀病毒疫情的疑慮揮之不去，鴻海深圳廠區原定 2 月 10 日復工的計畫，已遭中國大陸當局叫停，不過，深圳市龍華區工業和信息化局今日指出，叫停為不實信息，目前核查工作正在有序進行中，企業生產復工情況，將及時向社會公佈。

據了解，鴻海旗下 3 家法人企業，是在 6 日向當地政府單位提交企業復產復工備案表及疫情防控承諾書，龍華區工業和信息化局也聯合各部門組成現場核查小組，對鴻海當地廠區進行核查。

鴻海則重申，依照集團政策，不針對單一廠區、單一客戶、或單一產品發表相關詳論，但全力配合當地政府開展防疫工作，並在各地政府的指導及同意下，做好復工前的安全準備工作。

鴻海強調，各地工廠復工營運的時間表，均會依照當地政府的規定辦理，並視當地的疫情做好人員安全的準備，而至今也尚未收到任何客戶提早復工生產的要求。

根據龍華區工業和信息化局規定，重點核查企業是否落實復產復工得具備「八個必須」，必須建立一套企業防控管理體系、必須建立一本企業防控工作紀、必須組織復工員工一日測量兩次體溫、必須每日為每位員工準備至少一片口罩、必須落實一處符合疫情防控要求的隔離場所、必須每天進行至少一次衛生消毒殺菌、必須建立一個安全防護用餐製度、必須儲備一批充足的防控物資。