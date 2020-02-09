疫情延燒鴻海復工計畫恐延後衝擊Q1營運 蘋果新機發表也添變數

中國政府加強防疫，衝擊台廠復工情況，iPhone 主要代工廠鴻海 (2317-TW) 傳深圳廠被當地政府要求暫緩復工，鄭州廠也不一定能如期恢復生產，另一代工廠和碩 (4938-TW) 中國廠區雖未傳延後復工，但在交通管制、缺工等因素影響下，代工廠第 1 季營運恐將受影響，蘋果新機發表也再添變數。

外媒報導，中國公衛專家通知鴻海集團，深圳廠區是「冠狀病毒的高度感染風險」，並不適合復工，鴻海也決定，除非獲當地政府評估與批准，否則不會復工，鄭州廠也無法如期開工。

和碩為在中國的廠區則分布在蘇州、重慶、上海、昆山等，雖然目前尚未傳出延後復工的消息，但法人指出，各地針對交通以及外地進入的人員加強管控，就算如期復工，仍依舊面臨到工人不足影響。

法人指出，雖然鴻海及另一代工廠緯創在印度都有生產 iPhone 的工廠，其中鴻海具備生產新一代 iPhone 的能力，但緯創還是以舊型機種為主，印度能支應多少中國 iPhone 產能、是否影響蘋果原訂 3 月上旬推出 iPhone 9 的計畫都有待觀察。

且不只是 iPhone，蘋果真藍芽無線耳機 (TWS) AirPods Pro 的生產，主要組裝廠立訊精密計畫 10 日復工，但也恐因肺炎疫情衝擊招工進度而受影響，目前 AirPods Pro 在蘋果官網上下訂至到貨約 1 個多月。