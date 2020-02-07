對抗谷歌Google Play商店 中國四廠將聯合開發APP商店

谷歌的 (GOOGL-US) 的 Google Play 是目前全球最大應用程式 (App) 商店，不過有外媒指出，來自中國的四家手機大廠計畫聯手創建應用程式商店，來降低用戶對 Google Play 商店的依賴。

包含華為、小米、OPPO、Vivo 等中國科技大廠計劃創建「全球開發者服務聯盟 (GDSA)」的平台，來挑戰 Google Play 商店在國際上的統治地位。消息指出，這個平台計劃在 9 個國家和地區開展，包括印度、印尼、俄羅斯和馬來西亞等。

報導指出，這些中國大廠在不同地區均實力雄厚，例如小米在印度或是華為在歐洲的影響力。根據國際數據資訊公司 (IDC) 的數據顯示，截至去年第四季，這四家企業佔全球智慧型手機出貨量的 40% 以上。新的平台將使開發人員更輕鬆地將應用程式一次上傳到每個線上商店。

自從 Google Play 商店在中國被禁止以來，Android 用戶已經習慣從各種不同的應用商店下載應用程式，其中有許多應用程式是由華為和 Oppo 等製造商所維護的。但是在中國境外，Google Play 商店佔據統治地位。這樣的壟斷也意味著第三方應用程式商店在國際上難以獲得開發人員的支持。

Google Play 商店在國際上的統治地位對華為來說也是個嚴重的問題，華為在去年失去了包括 Google Play 商店在內的谷歌應用和服務的許可，也使得華為決定不正式在國際上發布最新旗艦機 Mate 30。該公司也表示正在開發自家名為 Harmony OS 的操作系統，並表示將投資 10 億美元，以資助開發、用戶增長和市場營銷服務，以取代谷歌的應用服務。

報導指出，新的應用程式商店平台計劃於 3 月份推出，但由武漢冠狀病毒的爆發，可能將會推遲。