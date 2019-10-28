本週操盤筆記(1028-1102)：蘋果財報、Fed利率會議、美10月非農

本週操盤筆記 (1028-1102)

1. 美股「重磅」科技財報週來臨：

本週美股將迎重磅科技股財報，包括蘋果 (AAPL-US)、FaceBook (FB-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、AMD (AMD-US)、恩智浦 (NXP-US)、科磊 (KLAC-US) 等重要科技股將公布財報，其中台股尤其關注蘋果財報。

市場正緊盯週四 (31 日) 美股盤後發布的蘋果財報四大重點，包括：

iPhone 11 系列機款銷量、 新機平均銷售價格 (ASP)、 大中華市場營收成長、 是否發布 5G 手機策略佈局。

而此前中國天風證券分析師郭明錤已宣布上調今年 iPhone 11 系列出貨量區間至 7000-7500 萬部之間，市場分析認為，若本週蘋果對 Q4 財測釋出正向展望，將可望延長台股相關供應鏈的旺季效應。

2. 聯準會 (Fed) 10 月利率會議：

Fed 將於台北時間週四 (31 日) 凌晨 2 時公布 10 月利率決議，市場預期，Fed 將於 10 月會議上再度宣布降息一碼，以期支撐美國製造業景氣放緩之壓力，並延長本波景氣擴張。

近 2 週 Fed 官員已進入利率會議之前的緘默期，但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在進入緘默期之前曾在「Fed Listens」圓桌會議上表示，美國失業率已接近 50 年最低水準，但通膨率卻略低於 Fed 的 2% 通膨目標，鮑爾表示，Fed 目前的任務就是盡可能地長久維持住當前美國經濟之擴張情況。

而除了美國通膨率仍疲軟以外，美國 9 月 ISM 製造業 PMI 亦創下十年新低，另外 S&P 500 資本支出年增率也是因為貿易戰不確定性而大幅萎縮，故據 CME FedWatch 數據顯示，目前 Fed 於 10 月降息來支撐景氣的機率，是高達了 93.5%。

3. 中國製造業 PMI：

本週中國將公布 10 月官方製造業 PMI、財新製造業 PMI，市場預期，因目前美中貿易戰仍未取消任何關稅，僅是暫停加稅，故中國 10 月官方製造業、財新製造業 PMI 有可能將雙雙放緩。

中國官方製造業 PMI 主要統計樣本為國企、大型製造業為主，而財新製造業 PMI 主要統計樣本則為中小型製造業為主，其中目前又以官方製造業景氣衰退狀況最為嚴重，市場預期，10 月官方製造業 PMI 將進一步跌至 49.7，仍低於 50 的景氣分水線。

4. 美國 10 月非農報告：

本週五 (1 日) 美國勞工部將公布 10 月新增非農就業人數，市場預期，10 月非農將大幅下滑至 9.6 萬人，遠低於前值的 13.6 萬人，主要因為 10 月的通用汽車 (GM-US) 罷工事件所影響。

美國勞工部上週五 (25 日) 亦發布報告向市場警示，通用汽車的罷工事件可能導致 10 月非農就業數據不甚理想，就業人數恐削減至少 4.6 萬人。

該報告表示，在通用汽車位於密西根州與肯塔基州的工廠中，約有 4.6 萬名員工為閒置勞動力，這些罷工員工將因未領取薪水而被視為失業。