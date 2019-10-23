美股為何「聞推起舞」？因政治不確定性太高

隨著美國總統川普 (Donald Trump) 的推文常常令市場隨之起落，華爾街分析師認為，目前的市場風向已被政治面所主導。

資產管理機構 Northwestern Mutual Wealth Managemen 首席分析師 Brent Schutte 在報告中說，「如今的市場總是被政治牽著鼻子走，最常見的形式是推文或突發新聞，而市場對瞬息萬變的現實，越來越容易作出衝動的反應。」

Brent Schutte「換句話說，股價可能會在極短的時間內從大漲變成大跌，也許只源自一條推文。」

隨著美中貿易戰、美歐貿易戰、川普電話門等不確定性充斥，也令政治不確定性指數已在 8 月份時創下歷史新高，而近期仍是在此一高點附近徘徊。

由西北大學經濟學家 Scott Baker、史丹福大學的 Nick Bloom 芝加哥大學的 Steven Davis 設計的美國經濟政策不確定性指數，採納美國 10 家大型報紙的搜索結果、美國國會預算辦公室 (CBO) 所編製將在 10 年內到期的稅法報告、費城聯準會 (Fed) 分行對經濟學家之調查所編撰而成。

如下圖所示，美國經濟政策不確定性指數在 8 月創下史上第三高水平，略低於 1 月創下的紀錄高點，而目前仍在此一水平附近徘徊。

Brent Schutte 表示，雖然全球和美國製造業 PMI 景氣快速放緩值得關注，但規模更大的美國服務業其實仍然健康，同時，勞工的實際工資也還在成長，商業投資雖然有所放緩，但也是小幅成長，總體來說美國經濟仍屬健康程度。

但 Brent Schutte 認為，目前美國經濟的風險在於上述這些正面的經濟發展，正被英國脫歐，美中貿易戰所拖累；現在還要再加上川普彈劾案以及其他問題等，皆加劇了政治不確定性。

Brent Schutte 分析，這就是為什麼現在政治頭條新聞和事件，會對市場產生如此巨大影響的原因，Schutte 說道：「我們認為，政治完全抓住了市場的注意力，因為這是接下來幾個月可能會出現衰退的唯一原因。」

而雖然當前全球政治不確定性高漲，但事實上美股正離歷史高點不遠，S&P 500 指數週二 (22 日) 下跌 0.36%，僅比 7 月 26 日創下的歷史最高收盤價 3025.86 點低 0.7%，而道瓊工業平均指數較 7 月 15 日創下的紀錄高點 27359.16 點低 2%。

紅：S&P500 日線走勢圖 藍：道瓊日線走勢圖 圖片：investing.com

在美、中口頭同意達成第一階段貿易協議後，美股近期獲得支撐，但 Brent Schutte 認為，由於美國國內經濟放緩的擔憂聲浪極強，這可能已為川普政府提供了一些推動休戰的動力，但 Brent Schutte 提醒，一切還是要等到最終協議文本簽署，才能消除不確定性。