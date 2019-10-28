iPhone 11韓國上市了！首日銷量估較去年大漲30%

上週五 (25 日) 蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 11 於韓國上市，根據消息，在韓國上市的第一天蘋果便售出了約 13 萬部新款 iPhone。

業內人士指出，估計此次銷售將比 2018 年發布的 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XS XR 以前的型號高出 30%。

蘋果上週五在韓國發布了 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，目標客群為尋求 4G LTE 高端手機的使用者。

儘管八月份的銷售量仍低於在當地最受歡迎的三星，但 iPhone 的強勁表現仍被認為是蘋果的一大勝利。

蘋果此次 iPhone 11 系列新機的銷售在美國、日本也創下佳績，兩國的 iPhone 11s 都比韓國提前一個月推出。

此前知名蘋果分析師、中國天風證券分析師郭明錤即宣布上調今年 iPhone 11 系列出貨量區間至 7000-7500 萬部之間，市場分析認為，若本週蘋果對 Q4 財測釋出正向展望，將可望延長台股相關供應鏈的旺季效應。

而週四 (31 日) 美股盤後蘋果 (AAPL-US) 將公布新一季財報，市場正緊盯本次蘋果財報的四大重點，包括：