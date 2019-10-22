凱投宏觀：美股多頭請小心 油價已亮大跌警示燈

儘管美中關稅貿易戰仍尚未停止，但美股仍是正接近歷史高點，但投資機構凱投宏觀 (Capital Economics) 認為，原油價格已浮現美股的紅燈警示。

Capital Economics 市場經濟學家 Simona Gambarini 在一份最新報告中指出，「油價下跌呈現令人擔憂的全球經濟跡象，但美股和美國公司債券迄今卻似乎毫不畏懼，我們認為，全球經濟成長趨緩的日子不久就要來臨，這對美國經濟、油價、美股估計都將有不利衝擊。」

美股上週收高，S&P 500 距離 7 月創下的史上收盤高點只差 1.3%。與此同時，原油卻收低，WTI 原油期貨價格上週下滑 1.7%，迄今距離今年高點差了 23% 以上，且較去年 10 月觸及的高點每桶 76 美元相比，更是大跌了近 30%。

K 線：S&P500 日線走勢圖 紫線：WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

市場對全球經濟成長放緩、導致原油需求減緩的擔憂，或許解釋了為何上個月沙國重要油田和煉油廠遭襲擊後，市場頓失每日 570 萬桶的供應量，油價也只出現短暫幾日的上漲行情，這主要也是因為減少的供應量，很快被過剩的原油庫存所補上。

Simona Gambarini 指出，中國經濟成長疲弱所帶來的需求放緩，正觸及到諸多產業與原物料市場，這也讓廣泛股市和公司債承受了壓力，而這回低油價也正拖累能源產業的股價，以及能源股公司債。

而中國經濟放緩也正對全球釋放出外溢效果，例如 IMF 本月公布的《全球經濟展望報告》，也是下修 2019 年全球經濟成長前景至 3%，創下 2008 年金融危機以來最緩慢的成長速度，IMF 表示，主因為關稅上升抑制了製造業活動和國際貿易活動，導致全球 GDP 成長放緩。

藍：全球 GDP 年增率 紅：G4 國 GDP 年增率 灰色區塊：IMF 針對未來 5 年之 GDP 預測 圖片：IMF

美中貿易政策不確定性除了令經濟活動減緩以外，也開始影響到美國企業的投資意願，據 IHS Markit 經濟學家估算，因貿易政策不確定而產生的焦躁感已使美國企業資本支出減少 1000 億美元，佔美國 0.5% GDP。

Capital Economics 預期，美國今年經濟成長將進一步放緩，且今年剩餘時間其他國家經濟也仍受壓抑，意味「其他產業跟著疲弱、蹣跚也只是早晚的問題。」

Gambarini 估計，至今年年底 S&P 500 將會下跌至 2500 點作收，此一水平較上週五 (18 日) 收盤價相比，潛在跌幅高達約 16%。