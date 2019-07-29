本週操盤筆記(0729-0802)：Fed 7月會議、蘋果財報、美中貿易再協商

本週操盤筆記 (0729-0802)

1. 聯準會 (Fed) 7 月利率會議：

Fed 將於台北時間週四 (1 日) 凌晨 2 時宣布 7 月利率會議結果，市場目前 100% 預期 Fed 將降息一碼至 2.00% 至 2.25% 利率區間，而這也將是 Fed 自 2008 年 12 月以來的首次降息。

市場分析師認為，目前 Fed 的降息預期已是完全訂價於股、債、大宗商品等市場之上，故投資人應聚焦的是 Fed 未來的利率政策，觀察本次 Fed 降息是否僅是「預防性降息」，抑或是 Fed 已願意啟動「降息循環」。

分析師表示，若 Fed 論調暗示 7 月降息即是啟動「降息循環」， 那麼即意味著美國經濟與美股企業的獲利動能，確實不如想像中樂觀，故 Fed 需要倚靠降息循環，來減緩美國景氣下滑之速度。

2. 蘋果公布財報：

週三 (31 日) 蘋果 (AAPL-US) 將公布 2019 會計年度 Q3 財報，市場預期，蘋果 Q3 財季獲利將出現雙位數衰退，但服務類表現仍可望繼續推動蘋果營收增長。

據 FactSet 對華爾街所做的調查中位數顯示，市場預期蘋果 Q3 財季 EPS 為 2.09 美元，低於去年同期的 2.34 美元，估計年增率將衰退 10.68%；而 Q3 營收才可望持平於去年同期的 533 億美元。

市場分析師提醒，週三 (31 日) 蘋果財報除了關心獲利表現及財測展望以外，市場也應該聚焦蘋果收購英特爾 (INTC-US) 手機基頻晶片部門一案，因為這關係到蘋果之後是否自家開發 5G 晶片，以及未來與高通 (QCOM-US) 的競合關係。

3. 美中貿易上海磋商：

週二 (30 日)、週三 (31 日) 美中貿易代表將於上海會晤，針對貿易戰再度展開面談協商，預期本次會談將就：(1) 智慧財產權、(2) 強制技術轉讓、(3) 中國農產品採購、(4) 美中貿易逆差、(5) 雙方如何落實貿易協商細則等議題，進行廣泛討論。

市場經濟學家認為，雖然美中雙方近期再度重啟談判，且中國商務部已承諾部份中國企業將自美國進口農產品，看起來貿易戰近期是出現和緩，但值得注意的是，事實上美中雙方仍在許多結構性問題上僵持不下，故估計本次協商難以取得重大進展。

4. 美股科技股超級財報週繼續：

本週除了蘋果 (AAPL-US) 將公布財報以外，美股重磅科技股還有：高通 (QCOM-US)、AMD (AMD-US)、Qorvo 半導體 (QRVO-US)、艾克爾半導體 (AMKR-US)、蘋概股康耐視 (CGNX-US)、 玻璃基板商康寧 (GLW-US) 等大廠將公布財報。

另外美股其他亮點個股包括：超越肉類 (Beyond Meat)(BYND-US)、Under Armour (UA-US) 等將公布財報。

針對高通財報，市場分析師關注高通 5G 晶片應用端表現，以及下半年無線通訊晶片市場之展望。

針對 AMD 財報，市場分析師關注 AMD 晶片市場的營收與市占率表現，以及下半年財測展望，而受惠於今年 AMD 的 Ryzen 處理器大賣，分析師預期，AMD 今年將可望進一步從英特爾 (INTC-US) 手上搶下晶片市佔份額。

日本市場來看，去年 10 月份英特爾、AMD 出貨比例分別為 72.1%：27.9%，但今年 6 月 AMD 出貨比例已反超英特爾，達到 50.5%：49.5%；而德國市場 AMD 的 Ryzen 處理器更是已連續十個月銷量勝過英特爾。