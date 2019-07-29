傳蘋果註冊另外兩款新iPad 預期今年秋季亮相

據外媒報導，先前已有文件顯示蘋果 (AAPL-US) 將會推出 5 款不同的 iPad，如今，根據最新的監管文件顯示，蘋果即將推出的 iPad 型號很可能增加至 7 種，並且最快可能將在今年秋季的亮相。

目前，蘋果的 iPad 系列包括 iPad Mini、iPad、iPad Air、11 吋 iPad Pro 和 12.9 吋 iPad Pro。7 月初在歐亞經濟委員會 (EEC) 資料庫內發現蘋果將推出 5 款全新 iPad 機型，包括： A2068、A2198、A2230、A2197、與 A2228，如今又再度被發現另外兩款新版的 iPad 型號，目前將預期推出的新 iPad 共有 7 款，可能會在秋季或 10 月份平版發佈會上亮相。

蘋果最新註冊的 iPad 新型號為 A2200、A2232 ，兩款皆運行載對應 iOS 13 版本的新的 iPadOS 系統。其餘更多詳細規格和資訊尚不清楚，不過外媒推測，新型號很可能是 9.7 吋 iPad 的更新版，螢幕尺寸可能提升至 10.2 吋和 10.5 吋。

文件顯示兩種新款 iPad(圖片：mysmartprice)

從 iPad 的產品線來看，目前僅剩入門款 iPad 和 iPad Pro 尚未更新，而 iPad Air 和 iPad mini 都已經在今年 3 月份推出新的版本。

市場預期，新款 iPad Pro 系列都會將搭載 iPadOS 系統，同時也將也將比 2018 年款加入不少新功能，並支援多工，以更符合 iPad Pro 所定位的操作能力。此外，旗艦款 iPad Pro 預期將會進行硬體規格升級，改為搭載最新的 A13X Bionic 處理器。

另一方面， IHS Markit 分析師 Jeff Lin 曾在先前表示，蘋果計畫推出可折疊 iPad ，並支援 5G 連網，搭載 A 系列處理器，展開後螢幕大小接近 MacBook ，為平板帶來新的革命。不過，由於目前可摺疊螢幕面臨不少技術性問題，蘋果應該不會在短期內推出。