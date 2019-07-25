〈分析〉Fed降息恐不止一次？基本面考量非首選？

今年以來受到全球經濟成長動能下滑的影響，許多央行採取降息因應，其中 澳洲、俄羅斯、印尼、韓國、南非等國是首度進行降息。而這股降息潮正在逐漸擴散至歐、美兩國央行中。

(資料來源: wind) 以全球 PMI 角度來看，製造業已陷入衰退

(資料來源: 國泰君安) 2019 年以來，世界多國紛紛降息

美國當地時間 7 月 30 日～31 日 FOMC 將舉行利率會議，近期 Fed 主席鮑威爾在出席美國國會聽證會時，強調受到多個因素影響，美國經濟前景不確定性增加，且暫未出現好轉跡象。

雖然他未明確表態在 7 月底的利率會議是否會降息，但以目前市場預期來看，7 月底降息機率已高達 100%，差別只在於降息幅度。

(資料來源: Bloomberg；圖: 國泰君安) 聯邦資金利率顯示 7 月份 Fed 降息機率高達 100%

除了 Fed 主席的表態外，近期多位重要 Fed 官員也發表對貨幣政策的看法，大部份均釋放出鴿派的言論，一方面是希望透過寬鬆的貨幣政策來達到通膨目標，另一方面則是提到對經濟衰退風險的預防。

而目前美國經濟最大的風險來源就是美國挑起的貿易摩擦，特別是與中美之間，再來就是全球經濟增長的不確定性。

以美國目前經濟情況來看，並沒有降息的急迫性，因此若 7 月底，Fed 符合預期採取降息，主要考量的動機就是預防性的降息。

美國基本面—需降息嗎？

就業

6 月份美國就業市場表現良好，非農就業新增 22.4 萬個職缺，優於市場預期。以過去歷史規律來看，Fed 實施降息時，前三個月非農均值會低於 1994 年以來的 50 分位數 (16.3 萬人)。

但目前非農三個月均值為 18.7 萬人，仍在 50 分位數之上，似乎還不具備降息的必要性。

通膨

Fed 較為關注的通膨指標為核心 PCE，以目前美國核心 PCE 年變動來看正處於下滑趨勢，且持續低於 2% 的政策目標，這部份似乎符合降息的理由。

(資料來源: Wind)

不過如果考量到美國偏低的時薪成長幅度，美國的低通膨水準符合一定的合理性。

金融環境

以芝加哥 Fed 公布的美國金融形勢指數來看，目前數據仍顯示美國的金融條件較為寬鬆。此外，雖然 Fed 還未開始降息，但是美國利率指標的 10 年期公債殖利率，今年以來已經出現較大的下滑幅度。

(資料來源: 芝加哥 Fed)

從美國基本面來看似乎還不到降息標準，但面對來自外部的壓力，如川普、華爾街預期等，即使 Fed 一直標榜政策獨立性，恐怕也不得不選擇進行預防式的降息方案。

而就 Fed 降息規律而言，一旦開始啟動降息，很少只有一次，依過去經驗來看至少會出現 3 次降息、每次一碼，只是時間間隔有所差異。

因此，如果在 7 月底啟動降息，今年 Fed 還有機會再降息嗎? 若全球貿易戰火持續下去，美國經濟前景的不確定仍高，Fed 就有可能再度降息，另一個觀察重點就是 Fed 還會不會再被「外力因素」綁架。

特別是明年為美國總統大選年，川普會不會刻意採取更積進政策，如擴大貿易紛爭，使得美國經濟前景變差，逼使 Fed 降息，值得再留意。

除了降息之外，投資人也不可忽視 Fed 縮表進程。依照 Fed 之前公佈的縮表計畫，今年 5 月起將每月美國公債最高減碼規模從 300 億美元降低至 150 億美元，直到 9 月底停止減碼公債行動。

(資料來源: wind)

同時，未來會調整 Fed 持有債券的結構，將其所持有的機構債和 MBS 每月到期金額的 200 億美元轉為公債。

如果 Fed 開始降息，縮表進程是否會做出不同調整？這將可能是影響金融市場波動的新變數。

同時，從 2020 年美國財政赤字可能進一步提升，及近期美國政府再次需要提高舉債上限的情況來看，Fed 對於縮表的態度將對市場利率產生重大影響，這都將是未來觀察重點。