迪士尼近10年靠改編經典動畫賺進逾70億美元

雖然影評對「獅子王」的看法十分兩極,但很明顯,迪士尼 (DIS-US) 已經找到創新且高獲利的方式來重述這部 1994 年的經典動畫。

這部電腦動畫製作的電影上映 10 天來已賺進 5.436 億美元,預計在 8 月將超過 10 億美元大關。在國殤日週末上映、一樣未獲好評的「阿拉丁」今年夏天續航力不錯,在週五 (27 日),全球票房超過 10 億美元大關。

「獅子王」和「阿拉丁」,就像迪士尼最近許多重拍的影片一樣,既迎合了 1990 年代的粉絲,又迎合了可能對 2D 動畫不太熟悉的年輕觀眾。

雖然在 1996 年和 2000 年曾分別推出兩部「101 忠狗」的真人版電影,但這一系列認真的重製風潮拍始於 2010 年的「愛麗絲夢遊仙境」。自「愛麗絲」之後,迪士尼陸續推出其他一些改編重製作品,包括「黑魔女:沉睡魔咒 (Maleficent)」、「灰姑娘」、「與森林共舞 (The Jungle Book)」、「美女與野獸」、「魔境夢遊:時光怪客 (Alice Through the Looking Glass)」和「小飛象」。

迪士尼在將這些經典動畫改編為真人動畫電影時,必須更新劇本以反映現代故事情節並擴大電影製作世界的範圍。更別說原始的「小飛象」只有 63 分鐘,而新版真人電影片長超過 2 小時。

在某些例子中,迪士尼甚至將配角改編成主角,就像 2014 年的「黑魔女:沉睡魔咒」一樣。

包括「獅子王」第一週的票房收入,迪士尼在過去 9 年中靠這些其經典故事的重新改編賺了超過 70 億美元。而且今年 10 月即將上映的「黑魔女」續集以及規劃 2020 年推出的「花木蘭」。

這些過去 10 年的重拍作品,票房遠遠超過了其原始版本。

例如,1991 年「美女與野獸」的全球票房收入為 4.249 億美元。而 2019 年的翻拍作品賺了 12 億美元。

成功的部分原因是基於觀眾對原始電影的喜愛,尤其是像「愛麗絲夢遊仙境」、「睡美人」和「小飛象」這樣的電影,這些電影當年的票房收入非常小,但由於家庭電影的發行而在幾十年來獲得高人氣。

另一件事是電影現在發行更廣泛。像中國這樣的國家當年沒趕上迪士尼許多原創電影的上映。而且,隨著這些重拍將更多的科技創新納入其中,比如動作捕捉和電腦動畫,像中國這樣的國外市場正在湧現更高的數字。

IMAX 和 3D 放映在國際上非常受歡迎,並且票價比傳統放映高得多。

因此,隨著這些改編電影繼續在票房上表現出色,迪士尼將繼續生產更多產品。

該公司目前有十多部作品正在進行中,有些是續集,有些是直接重拍,另一些則是以其中另一個角色為主角觀點。它們包括:

「幻想曲之魔王 (Chernabog)」(由幻想曲中反派出任主角)

「庫依拉 (Cruella)」(由 101 忠狗的反派角色為主角)

「精靈 (Genie)」(阿拉丁的番外篇)

「鐘樓怪人 (Hunchback of Notre Dame)」

「飛天巨桃歷險記 (James and the Giant Peach)」

「美女與流氓 (Lady and the Tramp)」

「星際寶貝 (Lilo and Stitch)」

「小飛俠 (Peter Pan)」

「木偶奇遇記 (Pinocchio)」

「白馬王子 (Prince Charming)」(白雪公主配角變主角)

「紅玫瑰 (Rose Red)」(白雪公主番外篇,以白雪公主的妹妹為主角)

「白雪公主 (Snow White and the Seven Dwarfs)」

「森林王子 2 (The Jungle Book 2)」

「小美人魚 (The Little Mermaid)」

「石中劍 (The Sword in the Stone)」

「小叮噹 (Tink)」(小飛俠番外篇)