蘋果財報恐重現2016年情況 這次很難再靠提高售價挽救了

對蘋果 (AAPL-US) 來說，2016 年的財報情況可能重現，而這並非好事。

據《Market Watch》報導，蘋果預定美國時間週二 (30 日) 公布財報，在這個財年的前 2 季，iPhone 的營收均出現下滑，第 3 財季預計還會繼續向下，分析師多數認為銷售數字與去年持平，而下一季會實質下挫。以年度來看，iPhone 全年營收預計減少 900 萬美元，超過 3%。

蘋果全年銷售額下滑，而 4 季中有 3 季下挫，自 2001 年後只出現 1 次，即 2016 年，當時蘋果 iPhone6 周期結束，難以再推升高成長。

當然，營收跌幅可能不大，但未來蘋果預計的回彈也好不到那裡。蘋果很難如之前所做，大幅提升 iPhone 的價格，iPhone 後續的關鍵可能要看 5G 版本的發展，但在明年秋天之前，應該都還無法推出。

這也代表隨後 iPhone 難有重大升級，消費者預計不會買單，將為蘋果明年營收繼續造成衝擊。蘋果目前逐步將關注重心轉往服務等業務，但 TV + 的媒體訂閱成長難料，即使服務出現良好的成長，集體訴訟和潛在的反壟斷調查，可能仍是蘋果發展上的威脅。

財報預期

對於接下來的財報，FactSet 調查的分析師預計，蘋果本季的 EPS 為 2.09 美元，低於去年同期的 2.34 美元。Estimize 搜集到的預測稍高，但平均仍僅 2.18 美元。

蘋果營收與分析師預估比較 (圖表取自 Market Watch)

營收部分，FactSet 的共識為 533 億美元，而 Estimize 的共識預計為 537 億美元。公司早前所做的預測是 525 億 - 545 億美元，去年同期為 533 億美元。

股價走勢上，今年以來蘋果上漲了 32%，但最近漲勢不大，過去 3 個月僅上揚 1.7%。在 40 位分析師中，21 人為買入評級，15 人為持有，4 人評級為賣出， 平均目標價為 213.35 美元，比近期高出 2.7%。

接下來的電話會議上，蘋果收購 Intel 的手機基頻晶片部門預料將成為重點，這關係蘋果之後是否開發 5G 晶片，以及未來與高通的競爭及合作關係。