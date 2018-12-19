台股盤前—美股小漲帶動指數技術性反彈 惟市場觀望是否升息可能續量縮

台股昨 (18) 日受到美股大跌影響，指數力守 9700 關卡，終場下跌 68.71 點，以 9718.82 點作收，成交值 941.9 億元，已連續 3 天量能未達千億元。法人指出，美股昨日小漲作收，台股今日可望受美股帶動下，出現技術性小幅反彈，但由於市場關注美國時間周三聯準會是否會繼續升息，預期反彈空間不大，成交量也可能在市場觀望氣氛下更萎縮，指數預期將處橫向整理，權值股可能僅具撐盤作用。

觀察市場焦點，台積電創辦人張忠謀在談及美中貿易戰時表示，不知道美中貿易戰會拖多久，但貿易戰只是兩大強權對立的序曲，雙方對立不會只侷限於貿易戰，後續還有好幾關要過，美中兩國對立為既有強國面對一個新強國興起的挑戰，所造成的衝突。

國際半導體產業協會 (SEMI) 昨公布全球晶圓廠預測報告 (World Fab Forecast Report)，預期 2019 年全球晶圓廠設備投資金額將下修，由原先預估的年成長 7％下修 15 個百分點至年衰退 8％，也是近 4 年來首度出現負成長。但在台積電積極建置 5 奈米晶圓廠下，台灣明年晶圓廠支出金額，將逆勢出現超過 2 成的年成長率。

電動機車國家隊再進一步，台灣中油與三陽 (2206-TW) 昨正式簽署電動機車開發合作意向書，由中油提供加油站通路與電池材料研發技術，明年 6 月正式推出電池，三陽並將推出適用「中油牌」電池的品牌全新世代電動機車，負責進行電動機車設計、製造與銷售。

遠傳電信高層人事異動，遠東集團董事長徐旭東昨宣布，遠傳現任總經理李彬將從明年 1 月 7 日起，升任遠東集團新經濟發展總顧問，遠傳總經理一職則由首席轉型長井琪接任。

大同集團旗下華映、綠能傳出財務危機，金管會啟動相關監視措施，密切注意股價變化是否異常，要求公司必須作好相關的資訊揭露，以保障投資人權益，並注意銀行債權情況及集團間的擴散效應等。金管會昨並公布大同集團借款情況，到今年第 3 季止，包括長期借款、短期借款、一年內到期的長期借款、應付短期票券等，共有 1132 億元。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，美股昨日小漲作收，為對前幾天重挫的技術性反彈，台股今日可望受美股帶動下，出現技術性小幅反彈，但預期反彈空間不大，成交量也可能在市場觀望氣氛下，更為萎縮，由於美國時間周三聯準會將召開利率會議，市場關注是否會繼續升息。

邱鼎泰認為，台股今日可能持續呈現橫向整理格局，與指數連動性較高的權重股，僅能具備撐盤作用，外資近期大賣金融股，使金融股有壓力存在，可留意 5G 概念股、MOSFET 族群，在外資休假之下，近期處於投信作帳行情，若美股沒有大幅反彈，投信作帳行情也可能在這一兩日告一段落。