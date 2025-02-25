三類ETF受益人數齊揚 台股市值型、美股科技型最夯

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 11:04

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受關稅戰利空鈍化，以及外資回補台股因素影響，上周台股反彈 2.5%，且債市相對持穩，加上投資人仍對美國科技股抱持高度信心，台灣 ETF 受益人數持續增加。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 受益人數續創新高，其中仍以市值型 ETF 受益人數增加最多，而海外 ETF 除了美股科技主題型人氣續旺以外，日股後市也值得期待。

海外 ETF 方面，由於上周五美股重挫前，那斯達克指數仍在 2 萬點上方，顯示投資人依舊看好美國科技股長線走勢，以追蹤 Nasdaq 100 指數及追蹤 S&P 500 指數的海外 ETF 較受投資人青睞，而偏重科技股的主題型 ETF 也有不少投資人買進，激勵海外 ETF 受益人數周增 2550 人。

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在債券 ETF 方面，由於多數投資人仍對美國經濟後市展望樂觀，偏向買進收益率較高的非投等債以及投等債，至於在美國公債方面則偏好利率敏感度較低的短天期公債 ETF，也反映在受益人數的增長。反而是長天期美債 ETF，由於投資人對於美國聯準會快速降息已不抱期望，近期買氣出現下滑。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，輝達將於本周公布財報，市場關切其對未來晶片供應與需求的展望，若仍優於預期，則有望化解部分投資人對未來經濟前景的憂慮。若國際終端市場對先進製程、高效能運算、車用電子等需求繼續升溫，相關投資動能可望延續。

張圭慧認為，與 AI 及半導體相關之題材性族群仍是市場主流，但投資人也可將眼光放至烏俄戰後基建相關、以及獲利展望佳的傳產類股，透過半導體 ETF 以及布局產業相對廣的高股息 ETF，掌握資金輪動下的投資機會。

債券 ETF 方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，近期債券殖利率回跌，美國財長貝森特日前表示，川普政府關注的是導致 10 年期公債殖利率走低的政策舉措，因為這將影響抵押貸款、長期投資動能，而非聯準會是否會降息的問題。對此市場預期，美國政府很可能調降補充槓桿比率 (SLR)，如此一來可望進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，進一步壓低公債殖利率，有利債市後市表現。建議投資人可逢低布局長天期美債與投等債 ETF。

至於海外 ETF 方面，除美股相關的主題型 ETF 仍吸引投資人目光外，日前媒體報導，巴菲特透過旗下投資公司波克夏海瑟威發表年度股東信，重申股市投資仍以美國為重，但有意增持日本五大商社股份，凸顯其對日本經濟後市仍看好。中國信託投信建議，投資人可以考慮買進以日本五大商社為主要成分股的 ETF，掌握日本經濟成長的投資契機。